Unidad ante descalificaciones pide a Morena Mario Delgado

Ciudad de México. Mario Delgado pidió a sus simpatizantes incluidos diputados convertirse en promotores de la unidad y asumir con templanza y tolerancia las críticas de quienes también buscar la dirigencia de Morena, en referencia a las acusaciones que ha hecho Porfirio Muñoz Ledo en los últimos días.

En conferencia de prensa donde anunció la adhesión de Gibran Ramírez a su proyecto rumbo a la presidencia nacional de Morena, el coordinador de Morena en la,Camara de Diputados, dijo que el está concentrado en el diálogo y en la construcción de acuerdos para fortalecer al partido y no en las descalificaciones que solo dañan al partido.

“Aunque nos agredan, aunque traten de descalificarnos hay que resistir, hay que aguantar, por qué al final a nosotros nos va tocar convocar a la unidad del partido y no vamos a perder autoridad política, no vamos perder autoridad moral, hay que tener templanza. Un dirigente tiene templanza, tiene fortaleza ante este tipo de ataques que sabemos no van a ningún lado, es producto de la desesperación, es producto de otras formas de hacer poltiica que yo no comparto”, señaló Mario Delgado