Critican imagen de spots de la coalición ‘Va por México’

Hace unos días el PRI, PAN y PRD anunciaban que para las elecciones de 2021 irían en la coalición “Va por México”; tras realizar su registro, inició el periodo de precampañas en las que salieron sus primeros spots, los cuales fueron criticados en redes sociales.

Uno de los principales señalamientos fue el uso de la imagen de un hombre de tez blanca que presuntamente es campesino, ya que en el fondo de la fotografía se observan plantas.

Los usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de buscar el origen de la imagen y descubrieron que provenía de un banco de fotografías de internet, además de que el hombre no era mexicano, sino de Serbia.

Los usuarios criticaron que la intención de poner a un hombre extranjero como un campesino mexicano es el total desconocimiento de la alianza “Va por México” y compartieron imágenes de hombres de campo mexicanos.

“Es una prueba de que no saben cómo gobernar, no tienen sentido político social y cultural”, “Ya comenzaron con fotografías de “campesinos” que no son campesinos, además con photoshop”, “¿Hay apoyos para campesinos en Alemania? Pues váyanse para allá” y “Soy campesino y así no hay nadie aquí en México, Nadie vote por estas lacras vividoras del erario”, son algunas de las críticas vertidas por este desatino de la alianza “Va Por México”.

Aunque otros usaron la imagen en la que la alianza asegura que apoyará al campo mexicano para burlarse y pegar imágenes de campesinos de otros países, principalmente de tez blanca.

Va por más apoyos para el campo!#VaPorMéxico pic.twitter.com/AMISXWNX1V — CDE PRI Guerrero (@CDEPRIGuerrero) December 23, 2020

