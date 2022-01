No hay razón para que nieguen vacuna a niños pequeños: Kenia López Rabadán

Ciudad de México. La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán insistió una vez más en que es necesario vacunar a niños de tres años en adelante como ocurre en diversas partes del mundo. Indicó que no hay motivo alguno para no proteger a los niños del país.

“Es, yo diría, de las peores muestras de gobierno en esta administración, mientras en otros países incluso de América Latina se está vacunando a niños de 3 años, de 5, de 7, de 9, de 12, aquí en México no quieren vacunar a los menores de 15 años, pareciera que si no votas, pareciera que si no eres un posible voto inmediato no cuentas para el gobierno de Morena y eso es terrible, eso es inhumano, eso es miserable; hay que seguir levantando la voz y hay que seguir exigiendo que los niños y los adolescentes en este país sean vacunados”.

Dijo que acompañaran a todos los ciudadanos que deseen presentar denuncias pues la razón les asiste.

“Todos aquellos que quieran levantar la voz por supuesto decirles que estamos acompañándolos, todos aquellos que quieran presentar una denuncia por supuesto decirles que tienen la ley de su lado y que tienen la verdad de su lado”.

Kenia López Rabadán pidió que todos los ciudadanos que se sientan afectados y agraviados por el mal manejo de la pandemia por Covid-19 presenten las denuncias correspondientes. Dijo que no hay que detenerse para levantar la voz y actuar para que se haga justicia.

“A todas las personas que se sienten agraviadas, que han sido afectadas, por supuesto decirles hay que levantar la voz y hay que presentar las denuncias correspondientes.