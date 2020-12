VIDEO: Ambulancias con enfermos de Covid-19 esperan por camas libres en hospitales

En redes sociales circula el video que muestra la saturación de camas para enfermos de Covid-19 en el Hospital General Zona 32, de la Ciudad de México.

En la grabación se escucha al paramédico de una ambulancia, quien explica la grave situación por la que atraviesa la capital durante la segunda ola de contagios.

El paramédico indica que hay al menos cinco ambulancias esperando poder dejar a los pacientes que transportaron, algunos enfermos que son casos sospechosos y confirmados de Covid-19.

Sin embargo, los médicos les dieron la orden de no bajarlos porque no hay camas disponibles, por lo que los paramédicos tienen que esperar a que una cama se desocupe, ya sea porque el paciente fue dado de alta o falleció.

“Son cinco ambulancias en espera, algunas con pacientes incluso arriba, tenemos la orden de los médicos de no bajarlos. No hay camas disponibles, literalmente tenemos que esperar a que alguien fallezca o se vaya de alta para ocupar su cama”, explicó el paramédico.

“Hay un tráfico de ambulancias, que probablemente otros pacientes necesiten, así de saturados están los hospitales, no hay dónde ponerlos”, agregó con tono preocupado, mientras muestra las ambulancias que están en espera de ser recibidas.

El paramédico declaró que el nivel de saturación hospitalaria no es comparable a la que se registró al inicio de la pandemia y lamentó que esta situación sea a causa de la irresponsabilidad de las personas que no usan cubrebocas ni mantienen sana distancia.

Con este video, el hombre lanza un exhorto a la ciudadanía para que se cuide y tome en serio la pandemia.

“Cuando inició no llegó al grado de saturar los hospitales, cuídense mucho, no es un juego, es una realidad triste y lamentable y a la que hemos llegado a base de irresponsabilidad de ciudadanos, a no respetar las medidas. Así la situación, estaremos unas horas esperando a que nos reciban a los pacientes”, concluye en el video.

Así la saturación en los hospitales de la CDMX, pero el semáforo ya es intrascendente de acuerdo a los imbéciles de ⁦@HLGatell⁩, ⁦@lopezobrador_⁩ y ⁦@Claudiashein⁩. Y entonces, ¿por qué poner un sistema de semáforo si se van a pasar los colores por las nalgas? pic.twitter.com/qy0MsluPWX — 🐚C.J.🐳 (@Yearsof100) December 14, 2020

