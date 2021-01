VIDEO: Ladrón ingresa a negocio; dueños le bajan pantalones y lo agarran a tablazos

Tremendo castigo fue el que se llevó un presunto ladrón en Jalisco. Este martes, comenzó a circular en redes sociales un video el que se pude observar lo que sucede cuando alguien intenta robarle a los dueños de una bodega en Tonalá.

En el video, el cual fue compartido por la cuenta de Twitter Inseguridad en Guadalajara, se ve a un hombre de sudadera roja que nunca más olvidará cómo se siente la madera.

En dichas imágenes, se aprecia como el presunto ladrón es interceptado por los dueños del lugar, quienes deciden golpearlo, pero de una forma muy particular. No, no se le fueron a la cabeza, no buscaron una pistola ni llamaron a la policía, sino que abatieron al malandro a base de ‘tablazos’, sí, de ‘tablazos’, como si fueran Gaspar el de Los Simpson.

Los propietarios de la bodega incluso le pidieron al supuesto asaltante que se bajara los pantalones para poder ‘nalguearlo’ con las tablas y al ladrón no le quedó más que hacerlo; luego de recibir una pequeña dosis de este humillante castigo el hombre clamó piedad, pero lo siguieron golpeando sobre unos costales.

Hacia el final del video, parece que los dueños del lugar le están lanzando una advertencia al sujeto de la sudadera naranja, quien se termina retirando sin saber cuántos días pasará sin poder sentarse.

Un ladrón fue sorprendido robando en un negocio de la colonia Jalisco en Tonala. pic.twitter.com/ZlJ9MyRXDV — INSEGURIDAD_GDL (@INSEGURIDAD_GDL) January 26, 2021

Así que ya saben, si intentan robar una bodega en Tonalá, Jalisco, entonces hay tabla.

Este caso se suma a uno de tantos en los cuales los civiles mexicanos optan por ‘hacerse justicia’ por propia mano, tal como ocurrió con el conocido video del ladrón de la combi, el cuál se hizo viral el año pasado.