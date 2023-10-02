Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy 02 de octubre, entre ellas destaca la marcha que se llevará a cabo este lunes en la Ciudad de México por la conmemoración de los 55 años de la Protesta de estudiantes en Tlatelolco en 1968; así como la entrega del Premio Nobel de Medicina a los científicos Katalin Karikó y Drew Weissman. Consulta toda la información a continuación.



Horario, rutas y alternativas viales por la marcha del 02 de octubre

Como cada 2 de octubre, estudiantes y maestros se reúnen en una marcha para recordar a los que participaron en la protesta estudiantil que ocurrió 55 años atrás. Consulta las rutas y alternativas viales para esta tarde.



Bloque negro causa destrozos en la marcha del 2 de octubre

Durante la movilización de este 2 de octubre, al menos 40 sujetos usaron rejas para golpear las estructuras metálicas ubicadas en Plaza de la Constitución y Corregidora en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Asimismo, arrojaron bombas molotov, por lo que el gas cubrió en su totalidad el área. Inmediatamente, 150 elementos de la SSC intervinieron con sus escudos y cascos para replegar a los responsables.



Entregan Premio Nobel de Medicina 2023

Katalin Karikó y Drew Weissman recibieron este lunes el Premio Nobel de Medicina por su trabajo de investigación relacionado con el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero, el cual fue clave en la creación de las vacunas contra el Covid-19.



AMLO lamenta desplome de iglesia en Tamaulipas

Durante la mañanera de este 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su pésame a las familias afectadas por el derrumbe del techo de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, mismo que dejó hasta ahora 10 personas fallecidas.



Donald Trump comienza otro juicio; se le acusa de fraude en Nueva York

Este lunes 2 de octubre, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, asistió a un tribunal de Nueva York tras haber sido acusado de fraude por Letitia James, fiscal general de dicho estado norteamericano en septiembre de 2022.



Los líderes del movimiento estudiantil del 68 que ahora forman parte de la 4T

Durante la Masacre de Tlatelolco murieron estudiantes, profesores y activistas trabajadores, de ahí la famosa consigna 2 de octubre no se olvida; sin embargo, aquel movimiento estudiantil dejó algunos políicos que actualmente ocupan puestos la 4T.



Encienden alerta por brote de paludismo en campamento de migrantes

Gilma Alcocer, directora de la Jurisdicción Sanitaria en Matamoros, señaló que hay al menos 28 casos de paludismo migrantes, es decir que al no haber casos en Matamoros, siguen siendo sólo casos exportados, pero alertó sobre la importancia de prevenir la reintroducción de esta enfermedad al estado.