Conductor borracho atropella a recién casados saliendo de la boda; la novia murió

Una pareja de recién casados pensó que el día de su boda era el más feliz de sus vidas, sin embargo, todo terminó mal cuando un conductor borracho se atravesó en su camino, provocando que la novia muriera tan solo unas horas después de dar el sí en el altar, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El 28 de abril, Samantha Miller y Eric Hutchinson celebraron su boda, al terminar la recepción, ambos iban a bordo de un carrito de golf, cuando un hombre alcoholizado perdió el control de su vehículo y atropelló a la pareja de recién casados.

Samantha, la novia, perdió la vida debido al impacto, mientras que Eric, el novio, tuvo que ser trasladado a un hospital con múltiples fracturas y una lesión cerebral. El accidente ocurrió en la playa Folly Beach de Carolina del Sur.

Conductor atropella a pareja de recién casados

Las autoridades detallaron que el carrito de golf, que estaba decorado con latas y un letrero de "recién casados", quedó "bastante destrozado y estaba de costado". Los socorristas intentaron revivir a Miller, pero ella murió en el lugar,indicaron.

#NRSV || El famoso dicho "hasta que la muerte los separe", solo duró 5 horas para el matrimonio de Samantha Miller y Aric Hutchinson. Los esposos recién salían de su boda cuando un ebrio embistió el carrito golf donde viajaban y mató a la esposa.pic.twitter.com/WKoL4gkkja — Noticias Reales (@NoticiasRSV) May 2, 2023

La madre de Hutchinson indicó que “me entregaron el anillo de bodas de Eric en una bolsa de plástico en el hospital, cinco horas después de que Sam se lo pusiera en el dedo y se leyeran sus votos”, escribió su madre. “Aric ha perdido al amor de su vida”.

El conductor causante del accidente fue identificado como Jamie Lee Komoroski, de 25 años de edad, quien manejaba su coche en estado de ebriedad a 105 kilómetros por hora, por lo que provocó que el carrito de golf diera varias vueltas.

El hombre enfrentará un cargo por homicidio imprudencial, además de otros tres por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que podría pasar hasta 25 años de prisión por cada cargo de conducción en estado de ebriedad.