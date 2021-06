Hombre abandona a perrita por no ser de raza y novia lo deja a él

Un joven fue exhibido por su novia en redes sociales por abandonar a su mascota, una perrita criolla llamada Navy, que presuntamente se perdió; sin embargo, al parecer el hombre la abandonó por no ser de raza.

En el video, la novia aparece acompañada de dos personas más, entre ellos el amigo que le confesó lo que hizo su pareja con la perrita.

“Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia y ahora sufriré las consecuencias”, se lee en los letreros, mientras la joven le habla sobre Navy.

El hombre pregunta si le va a pedir matrimonio o de qué se trata la sorpresa. “Quiero que esto sea muy memorable, algo que nunca vas a olvidar”, responde la novia.

El joven incluso asegura que la sorpresa es un cachorro Golden que siempre ha querido, ya que sintió la pata de un animal, aunque en realidad se trataba de la perrita que no era de raza que abandonó.

Novia abandona a hombre que dejó a perrita por no ser de raza

La novia le pide a su pareja, quien tiene los ojos vendados, que se espere en una reja y que cuente hasta 15.

Al concluir la cuenta regresiva, la joven aborda el vehículo en donde va el mejor amigo de su novio, quien le confesó dónde abandonó a su perrita sin raza.

El hombre se quita la venda y se da cuenta que se quedó afuera del vehículo, mientras que su novia y la perrita están por irse. Aunque él le pide aclarar la situación del abandono de su mascota, sí reconoce que la dejó por no ser de raza.

“Cómo te atreviste, eso no se le hace a nadie, ¿qué me vas a explicar? que eres un asco de persona, solo porque Navy no es de raza, es parte de la familia. Me queda muy claro la clase de persona asquerosa que eres, no mereces ninguna otra oportunidad”, dice la novia a su joven, quien trata de manera inutil de abrir la puerta para subirse.

