Estafan a varias novias en Monterrey, se quedan sin su vestido

Las novias que fueron presuntamente estafadas por la boutique del diseñador Jorge Contreras, en Monterrey, Nuevo León, terminaron desilusionadas y sin esperanzas para su boda.

Diana Robledo eligió su vestido que luciría el 27 de noviembre en Cancún y lo liquidó en julio de este año pagando 25 mil pesos sin conocer lo que sucedería.

“Tengo aquí mi contrato firmado, donde avala y comprueba que es un diseño exclusivo y hasta la fecha no he obtenido respuesta, mi boda es este sábado y no han podido entregármelo, estuve rogando mucho por una cita, cuando la obtuve, me entregaron un vestido usado, sucio y roto,” narra con desesperación Diana.

La costurera y la encargada del lugar llegaron a la sucursal de Country Tesoro, en Monterrey, y después de ver las cámaras de TV Azteca huyeron.

-Hola, ¿ustedes son las que trabajan con Jorge Contreras?

-No, no lo conocemos

-¿Y por qué se metieron al establecimiento? ¿Trajeron los vestidos? -Se les preguntó, pero nada contestaron.

En llamada telefónica, un empleado de boutique comentó: “Así no se trata a las empleadas Diana, nosotros estamos trabajando bien, dijimos que te íbamos a entregar tu vestido hecho a tu medida”.

“Le mandé mensaje a la chica para decirle que iba a venir, para ver qué había pasado con un vestido que no es el mío, pero me quieren entregar, se me hace algo injusto porque mi novio hizo el sacrificio de pagarme el vestido que a mí me gustó,” explicó Diana.

Profeco interviene en caso de novias estafadas

El titular de la Profeco en Nuevo León, Aarón González, informó que podrían sancionar al proveedor si no cumple, aunque primero buscarán conciliar el problema.

“Tienen que resolver eso, me imagino la presión que existe en ella pueden venir a Profeco, pero claro que podemos sancionar, aunque primero tratamos de resolver el problema, y si hay un compromiso por escrito con el consumidor y el proveedor no lo cumple, claro que sancionamos al negocio”, aseguró González.

El funcionario invitó a las novias a interponer la denuncia correspondiente. Además pidió a las afectadas presentar los documentos de los pagos anticipados y contrato.

“Nosotros lo que hacemos es analizar los documentos que tengan ellos, es muy importante que documentos hay de por medio, que no sea acuerdo verbal eso nos ayuda muchísimo”, agregó el comisionado.

Gabriela, otra novia estafada

Gabriela Barraza, otra de las novias afectadas, se casará el otro año y cuando conoció a Jorge, este prometió trato exclusivo.

“Me marcaron el 16 de noviembre y no pude contestar, le hablaron a mi mamá, que si yo quería cambiar el diseño por otro, porque según mí diseño ya no iba a estar a la moda, y que era por imagen de él, tiene que ir cambiando constantemente,” cuenta Gabriela.

Barraza ya tiene una denuncia ante las autoridades y busca que su dinero sea devuelto.

(Con información de corresponsales FIA)