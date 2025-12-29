¿El dólar se despide del 2025 al alza? Así amanece el tipo de cambio este 29 de diciembre

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza su cotización este lunes 29 de diciembre de 2025. ¿a cuánto está hoy en México? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda el dato.

Precio del dólar hoy 29 de diciembre 2025 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.50 pesos a la compra y se vende en 18.65 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 29 de diciembre 2025?

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar hoy en Tijuana se reporta en 17.85 pesos a la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres o de la casa de cambio que visites.

Precio del dólar canadiense hoy 29 de diciembre 2025 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en 11.00 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

Si necesitas cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, abierta de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de diciembre 2025?

El Bitcoin inició la jornada de este lunes en 87 mil 220 dólares por unidad, con una ligera baja del 0.73% respecto a su último cierre.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda abrió el día en aproximadamente 1 millón 566 mil 593 pesos por unidad.

Precio del Bitcoin hoy. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 29 de diciembre 2025?

Los precios del petróleo subieron poco más de un dólar este lunes, debido a que los inversionistas evalúan las pláticas entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania para llegar a un acuerdo que termine la guerra iniciada por Rusia, así como una potencial interrupción del suministro de crudo en Medio Oriente.

Petróleo Brent: 61.91 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 58.03 dólares por barril

