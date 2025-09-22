¡El primero cerca de la frontera! Nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León pone en alerta a EU

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, confirmó un nuevo caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 70 millas de la frontera entre México y EU.

Autoridades aseguran que este nuevo caso, es el más cercano a Estados Unidos, durante el actual brote, por lo que ya han encendido las alarmas.

La industria ganadera ha reportado pérdidas superiores a los 25 mil millones de pesos (mdp), desde el cierre a la exportación de animales.

Caso de gusano barrenador pone en alerta a EU, asegura que no dependerá de México

A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura de EU aseguró que implementará su propio “plan de acción” para evitar que el brote de gusano barrenador se propague en ganado estadounidense.

“Esta es una prioridad de seguridad nacional. Le hemos brindado a México todas las oportunidades y recursos necesarios para contrarrestar el gusano barrenador, desde que anunciamos el Plan Audaz del NWS en junio 2025”, explicó en el comunicado.

El Gobierno estadounidense aseguró que no dependerá de México para defender la industria ganadera, así como los suministros de alimentos y estilo de vida del país.

Además, Estados Unidos, confirmó que se ejecutará su plan de cinco pasos, y se tomarán medidas decisivas para proteger su frontera.

¿Qué es el gusano barrenador y cuáles son sus características?

El gusano barrenador, es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas lesionadas de animales de sangre caliente y al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, profundizando la herida y agravando la infestación en los animales de granja. Estas son algunas de sus características:



Color: Blanquecino o blanco cremoso, con líneas negras o cafés. Al madurar, puede adquirir un tinte rojizo.

Forma: Cilíndrica, similar a un tornillo o barreno, de ahí su nombre popular.

Estructura: El cuerpo está rodeado de anillos con espinas, que le ayudan a perforar y avanzar en los tejidos.

Extremos: En uno de sus extremos presenta dos ganchos bucales, utilizados para desgarrar el tejido del huésped.

Tamaño: Puede alcanzar hasta 2 cm de longitud en su fase madura.