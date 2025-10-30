Lanzan nuevo requisito obligatorio para obtener licencia de conducir en Tlaxcala

A partir de 2026, obtener una licencia de conducir en Tlaxcala requerirá aprobar un examen de manejo en simulador. Esta medida forma parte del nuevo requisito obligatorio anunciado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), que busca reforzar la seguridad vial y garantizar que los conductores estén mejor preparados antes de circular por las calles del estado.

Anuncian nuevo requisito obligatorio para obtener tu licencia de conducir en Tlaxcala

El secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin, informó que el uso del simulador será indispensable tanto para quienes tramiten licencias de transporte público o privado, como para motociclistas.

"Será requisito pasar por el simulador para poder obtener la licencia. Este año vamos a adquirir el primer equipo y en 2026 se comprarán seis más, incluyendo uno especializado en motocicletas", explicó el funcionario durante el encuentro con medios: "Diálogo Circular".

De acuerdo con la dependencia, el objetivo de este nuevo requisito es reducir los accidentes provocados por la falta de experiencia y fomentar la cultura vial entre los conductores de todos los tipos de transporte. Se espera que el programa piloto inicie con la instalación del primer simulador durante 2025, mientras que su aplicación formal comenzará el siguiente año.

Costos de las licencias de conducir en Tlaxcala

Además del nuevo examen en simulador, los conductores deberán contemplar los costos vigentes para tramitar o renovar su licencia de conducir en Tlaxcala:



Tipo A (servicio público y plataformas de transporte): 962 pesos por dos años.

Tipo B (autos y camionetas de hasta 3.5 toneladas): 735 pesos por dos años y mil 754 pesos por cinco años.

Tipo C (automóviles particulares): 509 pesos por dos años y mil 414 pesos por cinco años.

Tipo D (motocicletas): 283 pesos por dos años y mil 75 pesos por cinco años.

Tipo F (transporte de carga): mil 75 pesos por dos años.

La Secretaría de Movilidad subrayó que esta nueva medida colocará a Tlaxcala como uno de los primeros estados del país en aplicar exámenes digitales para obtener una licencia de conducir, con el fin de mejorar la capacitación y reducir los accidentes viales.