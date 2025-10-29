Nvidia, compañía tecnológica estadounidense que diseña y fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU), así como chips y software para Inteligencia Artificial, se convirtió en la primera empresa del mundo en alcanzar el umbral de los 5 billones de dólares de valor de mercado.

En las primeras horas de operaciones de este miércoles en Wall Street, las acciones de Nvidia, gigante tecnológico global conocido principalmente por sus procesadores gráficos, subieron un 5.34%, a 211.77 dólares por unidad.

Nvidia just crossed $5T. For reference the combined market cap of all 457 public companies in the UK is $4.2T, and you can fit an entire Singapore in the remainder pic.twitter.com/eFqzqzG5Uc — Theo (@theojaffee) October 29, 2025

¿Qué productos de Nvidia están presentes en tu día a día?

Aunque no lo notes a simple vista, millones de dispositivos utilizan tecnología Nvidia. En la actualidad, sus Unidades de Procesamiento Gráfico resultan esenciales en computadoras para videojuegos, estaciones de trabajo de diseño gráfico y centros de datos. Además, sus chips aceleran procesos de Inteligencia Artificial, desde asistentes de voz hasta vehículos autónomos.

Nvidia también ofrece plataformas para desarrolladores y soluciones en “la nube”, integrándose en servicios populares que utilizas de manera cotidiana, justo cuando guardas tu información en la red de servidores remotos en Internet, en donde se almacenan datos y se ejecutan aplicaciones.

NVIDIA CEO Jensen Huang just laid out the blueprint for America’s AI century.



In the #NVIDIAGTC keynote, live from Washington, D.C., he shared massive GPU deployments and quantum breakthroughs spanning secure government AI factories, robotics, and autonomous mobility.



🗒️ Full… pic.twitter.com/JxnhRTrMj4 — NVIDIA GTC (@NVIDIAGTC) October 28, 2025

¿Por qué subieron las acciones de Nvidia un 5.34% y qué significa su valor de mercado?

Nvidia, la primera empresa tecnológica en superar un valor de mercado de 5 billones de dólares, logró este récord que refleja la confianza de inversores en su crecimiento impulsado por la demanda global de tecnología avanzada, especialmente en IA y videojuegos, sectores en rápida expansión.

🎶 Nuevo GeForce Garage 🎶



Echa un vistazo a la última creación de @BlueHorse_STU, que presenta al cazador de demonios favorito de todos, y que estará en exhibición la próxima semana en el GeForce Gamer Festival en Seúl. pic.twitter.com/wEaL2o9AsZ — NVIDIA GeForce Latinoamérica (@NVIDIAGeForceLA) October 29, 2025

Fundada en 1993, la empresa ha revolucionado la industria tecnológica, resultando clave en áreas como los videojuegos, la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube.

Esta tecnológica estadounidense no solo es un fabricante de hardware, también es un motor clave para la innovación tecnológica y la transformación digital global; y es que su impacto va mucho más allá de la pantalla, su tecnología está en tu teléfono, en tu trabajo y en las soluciones que facilitan el futuro tecnológico; ¿has pensado en cuánto de esta tecnología influyente ya usas a diario sin darte cuenta? En Fuerza Informativa Azteca nos gustaría que nos compartieras tu experiencia y opinión.