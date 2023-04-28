La 8° entrega de los Premios Iris América 2023 galardona la investigación sobre Nicaragua de Otoniel Martínez

La octava ceremonia de los Premios Iris América 2023 galardonó nuevamente el trabajo de uno de los periodistas de Fuerza Informativa Azteca. Se trata de 'Duele repirar' una investigación periodística que realizó Otoniel Martínez para conocer y destapar cómo es en verdad la vida para los nicaragüenses bajo el régimen de Daniel Ortega.

'Duele Respirar' ganó la segunda mención en el rubro de Mejor Investigación de los Premios Iris América.

"Estamos muy orgullosos de este trabajo de Otoniel Martínez, compañero de Fuerza Informativa Azteca, por qué fue un trabajo muy difícil en el que hubo muchos riesgos al estar en un país como ese", señaló Amada Castañón, quien acudió a la premiación en representación de Martínez y FIA para recibir el galardón.

Premios Iris América 2023: Duele Respirar recibe mención honorífica

Castañón señaló que el compromiso de Fuerza Informativa Azteca con proyectos como 'Duele respirar' es apoyar e incentivar la libertad de expresión así como denunciar las prácticas autoritarias que hoy utilizan regímenes como los de Nicaragua, para dar un primer paso en el proceso de cambiar este tipo de situaciones.

"Este trabajo expone una problemática que todos tenemos que voltear a ver y no debemos dejar que siga pasando esta represión", sentenció.

Trabajos galardonados en la 8° entrega de los Premios Iris América

Los Premios Iris América 2023 reconocieron los tres mejores en tres distintas categorias: Mejor Historia, Mejor Investigación y Mejor cobertura de Última Hora.

En la primera categoría, 'Migración climática' de TVN Panamá fue la ganadora, seguida de las historias '10 días en un basural' de Artear y 'Diario de guerra', de Band Brasil.

La categoría de Mejor Investigación premió el reportaje 'Médicos a la cubana' de Latina Perú y 'Barrio Zombie', de Paraguay, además de 'Duele respirar' de Otoniel Martínez.

La mejor cobertura de Última Hora fue 'Argentina campeón 2022', seguido de 'Caída del avión carguero' de Teletica y 'Sobre los límites de la guerra', de Caracol Noticias.

Los Premios Iris América se celebran en el marco de la XV asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana, organización sin fines de lucro que suma 21 cadenas televisivas de Latinoamérica, el Caribe y España, con más de 500 periodistas.

¿Dónde ver 'Duele respirar', investigación especial sobre Nicaragua?

Otoniel Martínez se inmiscuye como turista en Nicaragua y relata cómo se vive la represión de los ciudadanos bajo la orden del régimen de Daniel Ortega, además de todo aquel que intente compartir la situación que atormenta el país.

La investigación ha tenido gran eco en los canales de la Alianza Informativa Latinoamericana. También fue presentada la semana pasada se presentó en la Universidad George Washington, en donde tuvo como público a exiliados y expatriados de Nicaragua.

Conoce la primera de las entregas del reportaje aquí.