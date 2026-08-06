Alerta en el aeropuerto: Detectan dron transportando explosivos en Alemania

El aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania, tuvo que detener sus actividades durante varias horas después de que fuera localizado un dron que transportaba un artefacto explosivo.

El hallazgo provocó un operativo de seguridad en las instalaciones y afectó el tráfico aéreo de la terminal, considerada además un punto estratégico para las operaciones de la OTAN y para el traslado de ayuda militar y humanitaria hacia Ucrania.

Retrasos en vuelos por la detección de explosivos

La interrupción de las actividades se prolongó durante aproximadamente dos horas, tiempo en el que especialistas trabajaron para neutralizar el dispositivo y revisar las condiciones de seguridad en la pista.

Mientras se desarrollaban estas labores, los vuelos programados tuvieron que modificar sus rutas y buscar otros aeropuertos para poder completar sus operaciones con normalidad.

🔴Almanya'da Havalimanında Gerilim Dolu Gece!



Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda dün gece, Ukrayna'ya ait bir Antonov nakliye uçağının yakınında bir İHA bulundu.



Bomba imha ekiplerinin sevkiyle güvenlik gerekçesiyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.



Bu sırada… pic.twitter.com/ohX7C8bUFd — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) August 5, 2026

Las imágenes difundidas después del incidente mostraron el amplio despliegue de los servicios de emergencia.

El incidente adquirió una dimensión adicional debido a la importancia estratégica de Leipzig-Halle, pues es utilizado para operaciones vinculadas con la OTAN y también desempeña un papel en el traslado de suministros militares y ayuda civil destinada a Ucrania.

Señalan a Rusia como responsable del incidente

Tras conocerse lo ocurrido, Oleksii Makeiev, el embajador de Ucrania en Alemania, no tuvo empacho en señalar a Rusia como un posible responsable del incidente.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades alemanas no han confirmado esa hipótesis ni han atribuido oficialmente el hecho a ningún país o grupo, por lo que la investigación permanece abierta.

El gobierno alemán ha advertido durante los últimos meses sobre posibles acciones de sabotaje, campañas de desinformación y ataques cibernéticos que atribuye a potencias extranjeras, especialmente a Rusia. También han señalado que situaciones relacionadas con drones han sido detectadas en otros países europeos, incluyendo sobrevuelos cerca de aeropuertos, instalaciones militares y complejos industriales.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el origen del dron, el artefacto encontrado y el objeto con el que aparentemente chocó la aeronave que tuvo que abortar su aterrizaje.

