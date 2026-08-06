Tragedia en el futbol: Jugador muere tras ser impactado por un rayo en pleno partido

El mundo del futbol está de luto tras el trágico fallecimiento de un jugador que fue alcanzado por un rayo en pleno partido.

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales y rápidamente le dieron la vuelta al mundo, pues se puede apreciar el momento exacto en donde se desploma por el impacto.

Futbolista muere tras impacto de rayo

Safwan Awae, jugador de futbol de de 24 años, perdió la vida debido al impacto de un rayo que cayó durante el partido el Yala FC y el Golok FA Cup, en Tailandia.

Reportes de medios locales indican que los equipos de paramédicos llegaron al lugar de los hechos para realizar labores de reanimación, pero ya era demasiado tarde.

⚡️ Mechi yageuka janga Thailand, radi yaua mchezaji uwanjani



Licha ya juhudi za kumwokoa, Sofwan Awae, mwenye umri wa miaka 24 amepoteza maisha, huku wengine 12 wakijeruhiwa. pic.twitter.com/SIoIUeI0gT — Sputnik Afrika (@sputnik_swahili) August 5, 2026

El duelo se disputó el pasado 4 de agosto en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, en la provincia de Narathiwat, pero tuvo que ser suspendido por la emergencia.

Además de Safwan Awae, otros dos futbolistas resultaron lesionados, los cuales se mantienen fuera de peligro en un hospital cercano.

Equipo manda sus condolencias a la familia

La directiva del Yala FC usó sus redes sociales para lanzar un comunicado donde expresa sus condolencias por el fallecimiento de Safwan Awae.

“El consejo de administración, el personal, los entrenadores, los jugadores y todos los miembros del Club de Yala FC desean expresar sus condolencias a la familia de Safwan Awae“.

El mismo club también informó del estado de salud de los otros jugadores que resultaron con heridas, destacando que el equipo médico los atiende en todo momento.

“Recientemente, ambos individuos siguen bajo el cuidado cercano del equipo médico debido a su tratamiento y monitoreo continuos por posibles complicaciones causadas por el golpe de rayo”, destacaron en el comunicado.

“El consejo de administración, el personal, los jugadores y todos los miembros del Yala FC les desean una pronta recuperación y esperan que regresen para traer felicidad a los fanáticos de la provincia de Yala”, agregaron.

