Cae presunto responsable en uno de los incendios forestales en la zona de Spokane, Washington

Un hombre fue detenido como presunto responsable de haber provocado de manera intencional uno de los tres incendios forestales que afectan la zona de Spokane este del estado de Washington, mientras equiós de emergencia continúan trabajando para contener las llamas y evitar que el fuego destruya más viviendas.

Detienen a sospechoso de provocar uno de los tres incendios en Wahington

Aaron F. Farinacci, de 37 años, fue detenido el lunes en relación con el incendio Old Trails. El detenido cuenta con una fianza fijada de 1 millón de dólares, es decir diecisiete millones doscientos treinta y siete mil seiscientos pesos mexicanos, así lo dio a conocer el sheriff del condado de Spokane, John Nowels.

Farinacci fue condenado por homicidio involuntario en 2012 tras un delito cometido en 2010 en Arizona. Fue sentenciado a 12 años de prisión y fue liberado en diciembre de 2020. “Por lo que hemos podido determinar hasta ahora, es residente de Spokane”, afirmó Nowels.

A man has been arrested on a charge of arson in the first degree in connection with the Old Trails Fire, one of three wildfires burning in Spokane County, Sheriff John Nowels said at a news conference late Monday.



Aaron F. Farinacci, 37, was arrested Monday afternoon and is… pic.twitter.com/YNkHGWL1gd — CNN (@CNN) August 4, 2026

De acuerdo con sheriff, el detenido fue visto la primera vez por un testigo el sábado, orillado cerca del lugar donde comenzó el incendio Old Trails. Más tarde vio humo salir de esa zona, dando aviso a los agentes de la oficina del sheriff.

Durante la detención, se le encontraron cerillos impermeables y un encendedor de butano. El investigador de incendios determiní que la causa del incendio era consistente con una llama abierta sobre la vegetación con un encededor o un fósforo.

Incendios forestales en Washington

Un hombre fue detenido como sospechoso de provocar intencionalmente uno de los tres incendios forestales en el estado de Washington, así lo dieron a conocer las autoridades. Bomberos trabajan en la zona para evitar que se propagen las llamas y destruyan más viviendas.

Estos incendios han terminado aproximadamente 4.047 hectáreas, destruyendo estructuras y vieviendas en la zona de Spokane. "La situación es crítica", mencionó el gobernador de Washington, Bob Ferguson.

Los incendios han provocado evacuaciones masivas. Unas 65 mil personas habían sido evacuadas del condado de Spokane hasta el lunes, además equipos de emergencia intentaban localizar a 14 personas. Hasta el momento no se han confirmado muertos ni heridos.

Otra de las consecuencias que han provocado estos incendios es el aire insalubre; han contribuido a una dalidad del aire "muy insalubre".