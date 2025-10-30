Esta es la piscina natural más bonita con aguas termales y cristalinas; se encuentra muy cerca de CDMX

En la actualidad los escapes rápidos forman parte de la cultura del ciudadano mexicano, pues la intensa actividad alrededor de la vida laboral impide tomarse muchos días de descanso. En este caso, cerca de la Ciudad de México se encuentra esta zona de piscinas naturales que está cautivando cada vez más turistas. Por ello, aquí está la información de El Aguacate, la piscina natural no tan conocida en Querétaro.

¿Por qué El Aguacate es la piscina natural de moda en México?

Querétaro es un estado que está cercano a la capital mexicana y según algunos reportes, El Aguacate es un espacio muy lindo para realizar un escape perfecto el próximo fin de semana. Se le llama piscina natural por ser un espacio de pozas con agua cálida y cristalina en medio de un cañón.

El paisaje listo para ser disfrutado ofrece un clima semidesértico con restos de árboles y cañones que recuerdan la presa que antes se encontraba en dicho sitio. Aquí predomina el silencio y la calma al ser un lugar en el que debes avanzar bastante para disfrutar de espacios de agua con diferentes profundidades.

Aunque las pozas que alcanzan temperaturas de hasta 26 grados son la atracción principal, por la zona puedes encontrar pequeñas cascadas o aguas fluyendo alrededor de los cañones. Dependiendo la altura de las aguas fluidas desde los manantiales, es que se encontrarán distintas temperaturas en las aguas.

¿Dónde está y cómo se llega a esta piscina natural?

Este atractivo natural pertenece a la comunidad de Xhidí, esto en el municipio de Cadereyta de Montes. Y esto se concreta a través de un viaje corto en lancha para posteriormente adentrarse a las pozas o incluso con caminatas de media hora. En ese sentido, lo ideal es llevar alimentos propios, pues no hay muchos lugares para comprar comida.

En cuanto al costo, se calcula un gasto de alrededor de 350 pesos por persona y dependiendo si no hay cambios de último momento. Para llegar al muelle de Xhidí son 50 pesos, para adentrarse en la zona de las pozas son otros 200 pesos (ida y vuelta) y en la zona de El Aguacate son 100 pesos finales.