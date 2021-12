Anthony Fauci considera que variante Omicron es menos severa que Delta

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos (EU), afirmó que hay indicios de que Omicron, la nueva variante de Covid-19, puede ser “menos grave” que Delta pero más contagiosa.

Anthony Fauci indicó que Omicron es “altamente transmisible, incluso más que Delta, la cepa global dominante”.

Anthony Fauci también indicó que en una rueda de prensa que no se conocerán datos definitivos sobre las características de Omicron y sus consecuencias hasta dentro de un par de semanas, pero aclaró que de acuerdo con los datos epidemiológicos recabados hasta ahora, indican que las reinfecciones con Omicron son más altas.

También indicó que “es casi seguro que no es más grave que Delta” e incluso algunos estudios sugirieron que “podría ser menos grave, porque cuando se analizan algunos de los casos que se están siguiendo en Sudáfrica, la relación entre el número de infecciones y el número de hospitalizaciones parece ser menor que con Delta”.

El Epidemiólogo de EU explicó que se esperaban dos escenarios: el primero, que Omicron se tratara de un virus más transmisible pero que no causara una enfermedad más grave sin aumento de hospitalizaciones ni muertes.

O en el peor de los casos, “que Omicron causara una enfermedad más grave y luego otra ola de infecciones que no se pudieran mitigar con vacunas”, no obstante, hasta ahora, los casos registrados no indican que esto vaya a pasar, “no creo que se vaya a producir el peor de los casos, pero nunca se sabe”, concluyó Anthony Fauci.

¿Cuáles son los síntomas de Covid-19?

La doctora Angelique Coetzee fue una de las primeras en alertar a las autoridades sudafricanas sobre la posible existencia de la nueva variante de Covid-19, Omicron.

Angelique Coetzee, también es la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, informó que los síntomas que han desarrollado los pacientes contagiados de omicron son extremadamente leves.

“Observamos una suavidad en los síntomas que estamos viendo, actualmente no hay razón para entrar en pánico ya que no vemos pacientes gravemente enfermos”, afirmó.