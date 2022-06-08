La OMS reporta más de mil casos de viruela del mono fuera de África

La OMS (Organización Mundial de la Salud), ha sido notificada de más de mil casos de viruela del mono en el brote actual, fuera de los países de África donde se propaga con más frecuencia.

Veintinueve países han notificado casos en el brote actual, que comenzó en mayo de este 2022, y ninguno ha notificado muertes.

En un conferencia de prensa para los medios de comunicación desde Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señala que el riesgo de que la viruela del mono se establezca en estos países no endémicos es real, pero que se puede prevenir en este momento.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS:

Es un desafortunado reflejo del mundo en el que vivimos, que la comunidad internacional sólo esté prestando atención a la viruela del mono porque ha aparecido en países de altos ingresos.

LIVE: Media briefing on #COVID19 & other global health issues with @DrTedros https://t.co/295UzmSKrA — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2022

OMS recomienda que personas con Viruela del mono se aislen en casa

Ghebreyesus también señaló que el brote estaba mostrando signos de transmisión comunitaria en algunos países. La OMS recomienda que las personas con viruela del mono se aíslen en casa y agregó además de los mil casos reportados en el mundo, este año se han producido más de mil 400 casos sospechosos de viruela del mono en África, además de 66 muertes.

Cabe señalar que todos los casos confirmados de viruela del mono en países y regiones no endémicos detectados mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), han sido identificados como infecciones del lado de África Occidental, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"It’s clearly concerning that #monkeypox is spreading in countries where it has not been seen before. At the same time, we must remember that so far this year there have been more than one thousand four hundred suspected cases of monkeypox in Africa, and 66 deaths"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2022

Por su parte, Rosamund Lewis, directora técnica de la OMS para la viruela del mono, señaló que el "contacto interpersonal estrecho" era la principal forma de propagación de la viruela del mono, aunque añadió que aún no se conocía del todo el riesgo de transmisión por aerosol.

¿Qué síntomas tiene la viruela del mono?

La viruela del mono, es una infección rara en humanos que se propaga a través del contacto cercano entre humanos y animales, además de que también puede transmitirse entre humanos tras un contacto cercano.

Sus síntomas generalmente incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza intenso, ganglios linfáticos inflamados, fatiga y las "escandalosas" erupciones en la piel. La erupción generalmente comienza en el primer o tercer día del comienzo de la fiebre.

El período de incubación de la viruela del mono suele ser de 6 a 13 días y puede durar hasta 21 días. La mayoría de los pacientes se recuperan en unas pocas semanas.