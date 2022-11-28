OMS cambiará el nombre de la viruela del mono para no estigmatizar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que se tiene que usar un nuevo nombre para la enfermedad de viruela del mono, esto después de una serie de una serie de consultas con expertos mundiales.

A través de un comunicado de prensa de este lunes 28 de noviembre, la OMS señaló que cuando el brote de viruela del mono se expandió a principios de este 2022, se observó y se informó a la organización el lenguaje racista y estigmatizante en algunas comunidades.

De acuerdo con el comunicado, la asignación de nombres a enfermedades nuevas o existentes es responsabilidad de la OMS y la Familia de Clasificaciones Internacionales relacionadas con la Salud de la OMS a través de un proceso consultivo que incluye a los estados miembros de la organización.

¿Qué nombre sustituirá a la viruela del mono?

"La OMS comenzará a utilizar un nuevo término preferido "mpox" como sinónimo de viruela del mono. Ambos nombres se usarán simultáneamente durante un año mientras se elimina la viruela del mono", se indicó en el comunicado.

OMS evitará la estigmatización|OMS

A partir del proceso de consultas para recopilar opiniones de expertos, países y el público en general, la OMS recomienda lo siguiente:



Adoptar el nuevo sinónimo " mpox " para la enfermedad

" para " Mpox " será el término preferido, reemplazando a la viruela del mono después de un periodo de transición de un año.

" será el término preferido, reemplazando a la viruela del mono después de un periodo de transición de un año. El nombre " mpox " se incluirá en el ICD-11 de 2023, el cual es el estándar global actual para datos de salud.

" se incluirá en el ICD-11 de 2023, el cual es el estándar global actual para datos de salud. El término "viruela del mono" o " monkeypox

Por último, la OMS alentó a los demás a seguir estas recomendaciones para minimizar cualquier impacto negativo continuo del nombre viruela del mono y de la adopción del nuevo nombre.

¿Por qué se le llama viruela del mono?

La viruela del mono recibió el nombre en 1970, después de que se descubriera el virus que causa la enfermedad en monos cautivos en 1958. Ésta es una enfermedad endémica de África central y occidental.