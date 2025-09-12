La tensión en el este de Europa volvió a elevarse esta semana después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que llevó a la OTAN a anunciar el lanzamiento de una nueva operación defensiva. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, informó este viernes que la iniciativa, llamada “Centinela Oriental”, comenzará en los próximos días y contará con la participación de fuerzas de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania.

De acuerdo con Rutte, esta misión busca fortalecer el flanco oriental europeo y mandar un mensaje claro: “Como alianza defensiva, siempre estamos listos para defender”. El dirigente también subrayó que el ingreso de drones rusos en Polonia no puede considerarse un hecho aislado, sino parte de una escalada cada vez más frecuente.

¿En qué consiste la operación “Centinela Oriental”?

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, explicó que esta acción será “flexible y ágil”, con mejoras en capacidades militares, integración de defensas aéreas y terrestres, y un mayor intercambio de información entre países miembros.

Aunque el foco inmediato está en Polonia, Grynkewich recalcó que la amenaza va más allá de las fronteras nacionales: “Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos”. El general sostuvo que la rápida respuesta de la Alianza busca tranquilizar tanto al pueblo polaco como al resto de los socios europeos.

Polonia acusa ataque deliberado por parte de Rusia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el sobrevuelo de drones rusos como un “ataque” y descartó que se tratara de un accidente. “También desearíamos que el ataque fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

Polonia sostiene que Rusia lanzó hasta 21 drones hacia su territorio, de los cuales al menos 16 fueron localizados en distintas zonas del país. Algunos de estos aparatos habrían ingresado desde Belarús, lo que expandió la alerta a toda la región.

Trump pide cautela, OTAN refuerza postura contra Rusia

Desde Washington, el presidente de EU, Donald Trump, declaró que la incursión “podría haber sido un error”, aunque reconoció que no estaba satisfecho con la situación. Sin embargo, para las autoridades polacas y la propia OTAN, el hecho constituye una violación directa del espacio aéreo de la Alianza.