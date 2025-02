Barberos denuncian siembra de drogas durante “operativos Atarraya” en Edomex

La ampliación de los “operativos Atarraya”, Estado de México (Edomex), en 20 municipios de la entidad, han desatado una ola de indignación y denuncias por parte barberos quienes aseguran ser víctimas de la siembra de supuestas drogas

Esto por parte de las autoridades para justificar la clausura de sus negocios, lo cual ha provocado la denuncia y la movilización de los barberos para esclarecer los hechos ocurridos en sus negocios.

¿Qué está pasando en las barberías de Edomex?

Durante la noche del viernes 7 de febrero, se llevó a cabo una movilización en negocios de 20 municipios de la entidad, donde 312 barberías y estéticas fueron aseguradas bajo la sospecha de estar relacionadas con actividades delictivas.

Sin embargo, los prioritarios de estos establecimientos niegan rotundamente tales acusaciones, ya afirman que trabajan de manera legal, tal es el caso de Armando Esquivel, dueño de una barbería con tres años de funcionamiento.

Armando relató cómo los agentes llegaron a su negocio sin presentar una orden de cateo, y tras una revisión, casualmente encontraron un envoltorio con droga que, según, fue sembrado por los propios oficiales.

“Llegaron citándome qué habían reportado anónimamente que yo distribuía droga y entonces no me presentaron una orden” declaró Esquivel. “Los dejé ingresar porque el que nada debe nada teme y llegaron y entraron y empezaron a revisar con mi permiso. Empezamos por el baño y así y casualmente ya por último encontraron un envoltorio de una servilleta que traía como seis o siete coquitos, nada de marihuana y ahí me la aventaron”, mencionó Armando Esquivel, dueño de barbería clausurada.

La situación se tornó más grave cuando Esquivel revisó las cámaras de seguridad de su barbería y pudo observar cómo uno de los agentes arrojaba el envoltorio con la supuesta droga.

“No contaban con qué yo tenía cámaras de seguridad, entonces dije voy a investigar mis cámaras según ellos grabando para ver quién fue la persona que me está sembrando esto y efectivamente yo revisando mis cámaras se ve cuando la persona a la hora de ingresar esta persona agarra con la mano y avienta la bolsita” dijo Armando Esquivel, dueño de barbería clausurada.

Al igual que Esquivel, otros propietarios de barberías han denunciado a través de redes sociales que los agentes nunca presentaron una orden de cateo y que fueron víctimas de la siembra de sustancias ilícitas.

Barberos se reúnen para exigir la solución de sus barberías

Este 09 de febrero, algunos de los afectados se reunieron en el Jardín Zaragoza en Toluca, para exigir a las autoridades una solución a la clausura de sus negocios y una investigación exhaustiva de los hechos.

“Somos gente que estamos trabajando de una manera digna y lo único que queremos es que nos dejen laborar sanamente, las verdaderas personas que tienen que se dedican a delinquir y saben donde están, no van y no hacen nada. Esa es la inconformidad que nosotros tenemos.”, explica Armando Esquivel, dueño de barbería clausurada.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que cuenta con tres denuncias por estos actos, y que ya abrieron una investigación interna para identificar a los responsables.

La situación ha generado gran preocupación entre los barberos del Estado de México, quienes temen que esta situación se repita y que sus negocios sean injustamente clausurados.