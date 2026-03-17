Operativo Carrusel: Así usó Morena el dinero del sismo de 2017 para sus campañas

Lo que comenzó como una propuesta de solidaridad ante la tragedia nacional del sismo de 2017, terminó convirtiéndose en uno de los expedientes más controvertidos de la política mexicana. Se le conoció como el “Operativo Carrusel”, una estrategia de financiamiento que involucró al círculo más cercano del entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y que hoy, años después, sigue siendo un referente de la opacidad en el manejo de recursos partidistas.

Todo inició el 25 de septiembre de 2017. En aquel momento, López Obrador propuso la creación de un instrumento para canalizar apoyos a los damnificados: el Fideicomiso 73803, mejor conocido como “Por los demás”. “Decidimos recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó el día de hoy”, declaraba el tabasqueño en aquel entonces, marcando el inicio de lo que sería una compleja trama financiera.

La mecánica de los depósitos “hormiga”

Sin embargo, la realidad operativa distaba mucho de una colecta ciudadana convencional. Videos obtenidos en ese periodo por Mexicanos Contra la Corrupción captaron a varios operadores de primer nivel presentándose en una misma sucursal bancaria en San Ángel para realizar depósitos en efectivo de manera sistemática.

En las imágenes destaca la figura de Alejandro Esquer, quien en ese momento fungía como secretario de finanzas de Morena. Esquer fue captado realizando un depósito inicial de 50 mil pesos; acto seguido, volvía a formarse en la fila. Junto a otras cinco personas, realizaron en tan solo 20 minutos un total de 28 depósitos en efectivo, una técnica diseñada para eludir los controles antilavado de dinero que alertan sobre transacciones de montos elevados.

Este esquema, replicado en diversas sucursales por pequeños grupos de militantes, logró captar un monto de 44 millones 400 mil pesos bajo una acción que el entonces consejero del INE, Ciro Murayama, calificó como “concatenada, orquestada y coordinada”.

“Incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia a un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada”, dijo.