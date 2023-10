Ideologías divinas | Jóvenes en Estados Unidos a favor y en contra de Israel

Desde Nueva York hasta Los Ángeles, en diferentes campus universitarios esta semana, los jóvenes han expresado su sentir sobre la situación que se vive en Israel y Gaza. A favor y en contra, por momentos las manifestaciones han subido de intensidad cuando ambos grupos se han encontrado cara a cara.

“No sabes de lo que hablas”, le gritaba un joven israelí a un estudiante pro-palestina en una demostración en la Universidad de California, Los Angeles, UCLA - “Tu vida en Gaza no vale nada”; con posters con fotografías de desaparecidos y muertos en Israel otro gritaba”. Deberían tener vergüenza - de apoyar a grupos terroristas, a cobardes que mataron indiscriminadamente a inocentes”; con voz calmada, una joven con el rostro cubierto respondió; esta es tu gente - nosotros no hemos mencionado a Hamás”.

Con respeto a ambas posturas me acerqué a la joven pro- palestina para pedirle, me explicará su sentir, me dijo que ella no podía hablar y me presento a otro joven que al igual que ella tenía su cara y cabello cubierto; por seguridad me dijo que no podía darme su nombre y lo primero que me expreso fue que la intención de la protesta es para dar a conocer su sentir y el de otros estudiantes; un sentir que va mucho más allá de los hechos que sucedieron en los últimos días en Israel y Gaza. Me dijo que los estudiantes. Pro-palestina se sienten acosados en los campos universitarios, especialmente en las universidades de California, “A mí me han escupido, en una clase aquí a otros estudiantes les han dicho terroristas, les avientan basura y que le iban a cortar la cabeza, esto va mucho más allá - árabes, palestinos seguimos estigmatizados por nuestro tipo; aún incluso cuando no estamos abogando por la liberación de Palestina somos blanco de acoso - por eso no damos nuestro nombre y no nos ves el rostro”, agregó.

Una de mis preguntas fue si existía la posibilidad de que estos jóvenes sentarán un precedente de sentarse y tener una conversación de cómo cambiar la narrativa y empezar a sanar estas heridas y las de la historia; sin muchas palabras —la respuesta la vi en la cara de un joven israelí que se prepara para regresar a su país para unirse a las Fuerzas Armadas; me dijo tenía planes de quedarse en California, pero debe volver; “por eso digo ellos no saben lo que dicen, yo si he estado en el ejército y te puedo decir que el ejército israelí es el más humano, no disparamos si no tenemos, créeme no es fácil; ahorita intente estrechar la mano de este estudiante pro- palestina y me dejó con la mano extendida”; sin respuesta del porqué el joven encapuchado no dijo nada.

JUDIOS TEMEN POR SU SEGURIDAD

Sinagogas, Mezquitas, Templos religiosos en Estados Unidos han redoblado su seguridad; en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Washington, la policía privada apoya a las fuerzas del orden locales y federales para reportar cualquier incidente.

Aun sin un conflicto con el que se vive en la actualidad la Liga Anti-Difamatoria que lleva un reporte de incidentes, dijo el 2022 se registraron alrededor de tres mil setecientos ataques de diferentes Indoles contra los judíos en Estados Unidos. “No tiene que ver con la política, tiene que ver con el hecho de que somos judíos, solo eso, lo hemos visto a través de la historia; siento que el anti-semitismo ha crecido en los últimos años” me comentó un joven en una protesta a favor de Israel; realizada a mitad de la semana en frente a un edificio federal en Los Angeles: “Mi corazón está con Israel, porque ahí tengo familia, mi hermana, sobrinos; todos aquí tenemos un vínculo”.

Aunque no hay una confirmación de una ‘amenaza directa’ el temor se ha extendido en comunidades con alta población judía; e incluso provocó que el Sindicato de Actores que desde el pasado mes de julio se manifiesta en afuera de diferentes estudios en NY y L.A. cancelaron los eventos por seguridad.

Autoridades y población en general ha recordado a la comunidad la importancia de reportar algo que parezca sospechoso, pues se esperan más movilizaciones en los próximos días.