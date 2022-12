Los osos virales más traviesos en México en el 2022

Este 2022 particularmente estuvo lleno de muchos momentos protagonizados por la fauna silvestre en nuestro país. Uno de los mamíferos que logró asombrar a todos los espectadores en redes sociales fue el oso negro en el norte de la república mexicana fueron incontables las veces que los cibernautas captaron momentos únicos que pasaran a la historia del internet como de los más chistosos hasta los más terroríficos.

Estos son solo algunos de los populares de este 2022:

Oso interrumpe pedida de matrimonio

Un peludo animal que acaparó las redes sociales fue el oso que se apareció justo en medio de una pedida de matrimonio en San Pedro Garza, en el estado de Nuevo León en el video que se viralizó se ve como una pareja que disfrutaba de su cena romántica en un restaurante de la zona de Chipinque fue sorprendida justo en un momento especial de la noche, y esque el novio se disponía a entregar el anillo para realizar la propuesta de matrimonio a su novia, fue entonces que un oso se cruzó en pleno momento, el hecho fue captado por uno de los testigos del hechos quien solo dijo: " Qué buena anécdota, qué buena anécdota “.

Captan a oso “perreando” en cafetería

La cafetería al aire libre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue el escenario ideal para varios momentos en los que se vieron varias veces. En una grabación los estudiantes observaron a un oso negro rascándose la espalda en el tronco de un árbol, el movimiento les pareció similar al del movimiento del “perreo” y entonces musicalizaron el video con cualquier canción del género urbano en tendencia y así nació el oso “perreando”.

🐻 ¡Con todo el flow! | "¡Sólo, sólo, sólo... eah, eah, eah"!



En una cafetería de #NuevoLeón, unos jóvenes captaron a un oso que parecía estar bailando; sin embargo, el mamífero se estaba rascando la espalda en el árbol de la #UANL.

Regios le ofrecen cerveza a un oso negro

Hasta se volvieron los invitados “incómodos” en las fiestas, unas personas que estaban disfrutando de un buen momento en una cabaña al aire libre en Nuevo León se sorprendieron al ver a un oso negro acercándose a ellos, el animal buscaba comida y se aproximó a la mesa, fue entonces que uno de los regios con la fiesta ya empezada le hizo un muy gracioso ofrecimiento una cerveza. Todo quedó grabado en video y compartido en redes sociales.

¡Siempre hay un invitado que llega de colado a la fiesta! 🤪



Un #oso negro irrumpió en la cabaña en busca de comida y fisgoneó sobre las mesas, sin embargo al no encontrar comida, optó por irse.



Nos cuenta @_NinaAndrade en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/cu6dz7udtl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

Graban a oso haciendose del baño en medio de la calle

Pero no todo ha sido diversión con respecto a los grandes mamíferos de pelaje oscuro, también en este 2022 usuarios captaron a un enorme oso paseando por las calles de la Colonia Satélite en Monterrey, Nuevo León durante la noche. Pero este animal se detuvo un momento a la mitad de la vialidad para hacer sus necesidades. Ahora la pregunta es ¿quién va a limpiar el “regalito” que dejó este oso regio?.

El #oso nuestro de cada día...



Esta vez fue captado haciendo sus necesidades en calles de #Monterrey, Nuevo León. 😳

Oso atrapado en estanque

Pero no todos los osos virales de internet fueron vistos en Nuevo León. Uno de estos ejemplares fue captado en Castaños, Coahuila mientras intentaba salir de un enorme estanque, había llegado hasta ese lugar buscando comida y agua, sin embargo se quedó atrapado dentro. Unas personas que pasaban por ahí se dieron cuenta de la situación y no dudaron en ayudar al mamífero que se veía desesperado, no sabemos cuanto tiempo llevaba intentando salir de esa “trampa” mortal. Colocaron una escalera junto a él para que pudiera trepar hasta una rama que estaba cerca y así salir del estanque.

Fue captado el momento en el que ayudaron a un #oso negro que quedó atrapado en un estanque en Castaños, #Coahuila



Habitantes usaron una escalera para que el animal pudiera salir.@UrielEstradaTV con la información en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/DFPMBCwfzw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

Oso roba mochila de estudiante de la UANL

Pero esa ocasión no fue la única vez donde se vio un oso en la cafetería “la abejita” de la Facultad ed Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en otro momento fue grabado un peludo mientras buscaba alimento dentro de una mochila de algún estudiante, en la grabación se puede ver al enorme oso negro metiendo su cabeza al interior del artículo escolar, que parecía diminuto comparado con el tamaño del oso. Después de unos segundos de buscar algo con qué calmar su hambre y no encontrar nada, deja la mochila. Los estudiantes persiguieron al enorme mamífero para recuperar la mochila, todo quedó en un susto y en un video que se viralizó en internet.

¡Oso travieso!



Esta vez fue captado #robando una mochila en una cafetería de la #UANL; solo buscaba comida.



Ante estos casos, las autoridades buscan regularizar el manejo de la basura.@_otomartinez y @_NinaAndrade con los detalles en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/Mm5Y7PG1LA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2022

Salva su vida al quedarse “inmóvil” ante la cercanía del oso

¿Qué harías si de pronto te encuentras frente a un oso?. Aquí un ejemplo, uno de estos ejemplares fue grabado mientras se acercaba a una estudiante en la cafetería al aire libre dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la UANL, ella al sentir la precensia del gran animal decidió quedarse lo más quieta posible para no provocar que se asustara y la atacara. El mamífero no se detiene mucho tiempo con ella y continúa su camino. El momento de tensión quedó grabado en video por otra persona que se encontraba en el lugar.

Hazte el "muertito" y salva tu vida 😳🐻



Esa estudiante sobrevivió a la cercanía de un #oso gracias a que le advirtieron a tiempo y ella supo cómo reaccionar.

¡Sucedió en #NuevoLeón!



¡Sucedió en #NuevoLeón!



¿Qué hubieras hecho? @VILLALVAZO13 y @CHRISTIAN_LARA nos cuentan en @HMeridiano. pic.twitter.com/sXAjFjxhAq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

Captan a oso “paseando” bajo la lluvia en Monterrey

Así como los osos fueron grabados robando, usando la calle como baño y haciendo mal tercio en la pedida de matrimonio de una pareja, también han sido captados mientras pasean tranquilamente bajo la lluvia en calles en un video que se compartió en redes sociales se observa a un enorme oso paseando bajo la lluvia por una banqueta y en un punto es alumbrado por una lámpara de la calle.

La joven en vez de mostrarse asustada, bromeó sobre la situación y escribió en la descripción del video del oso:

“Mi tía: gracias al cielo por esta lluvia, que este maravilloso regalo nos traiga dicha y bendiciones, así sea. Lo que la lluvia trajo al estacionamiento de mi depa”, publicó.

Especialistas recomiendan que ante la presencia de un oso negro lo mejor es no acercarse, no perder la calma, no alimentarlos, no aventarles piedras ni objetos, no intentar fotografiarlos, no tomarse selfies con ellos, no dejar basura a su alcance, no molestarlos y alejarse de ellos.

Por lo menos en el estado de Nuevo León el oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales que van desde los 20 días hasta los 50000 días de salario mínimo general vigente o una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa y una sanción adicional de hasta dos años de prisión y hasta mil días de multa adicional, cuando las conductas descritas se realicen o afecten en área natural protegida.