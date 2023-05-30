¿Qué pasa en Kosovo? OTAN refuerza sus tropas tras violentos enfrentamientos

La OTAN enviará 700 soldados a Kosovo para reforzar sus tropas tras violentos enfrentamientos entre los militares y serbios al norte del país. Se han reportado 50 manifestantes heridos y 25 oficiales.

La OTAN indicó que sus 25 soldados presentaron fracturas, contusiones y quemaduras provocadas con artefactos incendiarios durante los enfrentamientos con civiles, por lo que tuvieron que utilizar gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Asimismo, la organización internacional optó por enviar 700 soldados más para apoyar a sus compañeros durante los enfrentamientos el norte de Kosovo.

¿Por qué hay enfrentamientos en Kosovo?

La protestas en Kosovo comenzaron cuando los serbios exigieron la destitución de cuatro alcaldes albaneses recientemente elegidos, por lo que tomaron las alcaldías para evitar que los elegidos asumieran sus cargos.

En Kosovo, donde la mayoría étnica es serbia, los habitantes han rechazado la elección de gobernantes albanos en su municipalidad, por lo que exigen que sean retirados de los cargos.

Los militares de la OTAN se enfrentaron con los manifestantes serbios, quienes arrojaron cócteles Molotov a las tropas de la Fuerza de Kosovo de la OTAN y usaron palos para golpear sus escudos antidisturbios.

Países de la OTAN responden a enfrentamientos en Serbia

Los líderes europeos de la OTAN condenaron los disturbios y lamentaron que haya soldados heridos. Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, pidió a “ambas partes que tomen medidas urgentes para reducir las tensiones de forma inmediata e incondicional”.

