“Hay quienes no pueden salir del reto": Otoniel reflexiona por la gente que vive sin agua

Empezando el tercer día viviendo sin agua, Otoniel Martínez recibió la visita de su compañera en Hechos AM, Andreina Andrade, quien acudió a la casa del Día Cero para verlo cara a cara, tras más de 48 horas sin poder ingerir o utilizar agua, una situación que llevó al periodista a las lágrimas, pues confesó que ya ha pensado en abandonar el reto.

Y es que una de las primeras preguntas de Nina fue si no le ha jugado la mente en contra, pues no solo se encuentra privado del agua en cualquier modalidad, sino que también está en un aislamiento no obligatorio, pues está lejos de su esposa y en una casa que no es su hogar.

“Yo siento que físicamente estoy bien, pero hoy me han llamado la atención algunas cosas, como la sudoración y mis cejas, pero creo que es más de la ansiedad”, afirmó Otoniel Martínez; sin embargo, aceptó que el reto ya también es mucho más mental.

“El día de ayer eran muchos mensajes de seguir y avanzar, hoy ya son muchos mensajes de salte, salte”, por lo que confesó que sí ha pensado en salirse del reto del Día Cero, pues lo que no quiere es afectar a su organismo por no ingerir agua.

💧#DíaCeroConOto: "Este es uno de los ejercicios que me está cambiando la forma de ver la vida"



Sigue la transmisión continúa del reto #VivirSinAgua durante 120 horas

“Vivir sin agua es un caos, no se puede” Otoniel Martínez

Posteriormente, llegó un momento muy sentimental para Otoniel Martínez, debido a la conversación que tuvo con Don Porfirio, una persona que perdió a su esposa por cáncer durante la pandemia, justo en un momento donde no tenía agua y no podía cumplir con los requisitos para llevarla a quimioterapia.

Era tal su desesperación que tenía que salir a perseguir pipas, hasta que tuvo que comprar garrafones, hervir el agua y bañarla, única forma en la que podía atender su enfermedad.