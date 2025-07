¿Dónde está Ovidio Guzmán? Harfuch revela información tras su desaparición de prisiones en EU

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, sigue detenido y bajo custodia en Estados Unidos, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tras las crecientes dudas sobre su paradero. La aclaración llega luego de que su nombre fuera eliminado del registro público de prisiones federales en Estados Unidos (BOP), lo que generó especulación sobre una posible liberación.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Harfuch fue enfático: “Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión (…) No hay indicios de que vaya a salir libre pronto”, dijo, en referencia al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su histórico acuerdo con Estados Unidos.

El funcionario recordó que la captura de Ovidio en enero de 2023 fue un operativo exclusivamente realizado por fuerzas mexicanas, específicamente por el Ejército Mexicano. Durante ese despliegue, murieron 10 elementos de las fuerzas especiales y posteriormente fue entregado ante autoridades norteamericanas en un proceso de extradición.

¿Por qué Ovidio Guzmán fue retirado del sistema penitenciario de EU?

El 14 de julio de 2025, Guzmán López fue retirado del registro del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés). Aunque su nombre ya no aparece en la base pública, autoridades confirmaron que no ha sido liberado, sino trasladado bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), a una ubicación confidencial.

Este tipo de cambio es un procedimiento habitual para proteger a testigos colaboradores de alto perfil, como parte de su nuevo estatus legal en ese país.

OFICIAL: Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en audiencia de Chicago

Ovidio se declaró culpable y será testigo de Estados Unidos

El 11 de julio, Ovidio Guzmán se declaró culpable ante una corte federal en Chicago por cuatro delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, incluyendo el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Al aceptar su responsabilidad, evitó ir a juicio y acordó colaborar como testigo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Se espera que, entre la información que proporcione, haya datos clave sobre la estructura del Cártel de Sinaloa y los contactos políticos, empresariales e internacionales que protegían a la organización. Como parte del acuerdo, también entregará 80 millones de dólares en propiedades y activos.

“El Ratón” tiene cuentas pendientes en México

Harfuch también aclaró que Ovidio tiene órdenes de aprehensión vigentes en México, por lo que podría ser juzgado aquí una vez que finalice su proceso legal en Estados Unidos.

Esta declaración la dio debido a la posibilidad de que sea liberado en territorio norteamericano, una vez que finalice su proceso, por lo que dejó en claro que podría solicitarse su extradición a México cuando concluya la situación legal que atraviesa ante la Fiscalía de Estados Unidos.