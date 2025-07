¿Cuáles fueron los temas más relevantes de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que su gobierno no defenderá a nadie, esto con respecto a las investigaciones que se realizan en el caso de Bermúdez Requena, dijo que las investigaciones continuarán.

“La carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación, nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo mundo tiene su información, y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho, el senador Adán Augusto, su versión, a nosotros a partir del 1 de octubre lo que realizamos es el apoyo al gobierno del Estado, a la fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en búsqueda de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol y sigue la investigación, la investigación no se cierra entonces yo por eso dije ayer que aquí no se cubre a nadie, y las investigaciones siguen en cualquier caso”, dijo la presidenta.