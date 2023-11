Owen fue abusado por su abuelo desde que tenía 2 años, temen que escape a EU

Owen David tiene 6 años y fue abusado por su abuelo materno Gabriel Castillo Rangel desde que tenía dos años; el sujeto cuidaba al pequeño mientras Perla Castillo, su mamá se iba a trabajar, esto ocurrió en Torreón, Coahuila.

Por cuestiones de trabajo, Perla Castillo de 35 años dejaba al pequeño Owen David a cargo de su padre, es decir del abuelo del niño, cuando iba a trabajar en el año 2019.

Él se aprovechaba de Owen en su domicilio desde que el pequeño tenía apenas 2 años.

Perla empezó a sospechar de las atrocidades que su padre le hacía a su hijo cuando tenía 3 años de edad, es decir, en el año 2020 cuando Owen comenzaba a hablar mejor pero demostraba actitudes raras, lloraba y tenía pesadillas.

Posteriormente, al confirmar los actos de violación contra su hijo, Perla se salió de la casa de su padre y decidió denunciarlo ante la Fiscalía de Coahuila.

Estudios confirman violación contra Owen David

Le realizan estudios psicológicos al pequeño Owen David que indican que efectivamente sufrió violación. Sin embargo, los estudios periciales arrojaron que no había señales de violación, no obstante, Perla argumenta que se debía al año que había transcurrido del último tacto sexual.

Perla Castillo hace la denuncia en el año 2021 y la Fiscalía tarda un año en emitir la orden de aprehensión contra Gabriel Castillo, sin embargo, queda estancada por las influencias que tiene el hombre con su sobrino Ramiro Castillo Hernández quien labora en la mesa de homicidios de la Fiscalía de Coahuila.

Actualmente, los agentes ministeriales no le dan retroalimentación del caso, no hay avances y Perla teme que su padre huya a Estados Unidos ya que tiene familiares allá.

Entrevistada en el noticiero de Hechos AM, Perla Castillo, mamá de Owen David relató la negligencia a la que se ha tenido que enfrentar para resolver el caso porque las autoridades de la Fiscalía de Coahuila “me han traído a muchas vueltas con la intención de desistir de la denuncia”.

“El agresor de mi niño es familiar mio, es mi padre biológico. Yo denuncie este hecho en el 2021 sin embargo su orden de aprehensión y bajo la presión de un colectivo feminista se logró una orden de aprehensión en su contra”, relata Perla Castillo.

Las autoridades no saben nada de él, no hay rastro de él, no saben dónde están y le indican que sigue metiendo oficios. Él trabajó en una dependencia de gobierno en la que dicen no tener información de él.

“Solicité apoyo por medio de los agentes de investigación para que se realizaran las búsquedas. Sé que tiene familia en Estados Unidos y mi principal temor es que se vaya para allá y no lo puedan encontrar aquí, pero me dijeron que tenían que agotar los recursos, solicité una ficha de la Interpol porque es un prófugo de la justica ya que tiene un proceso penal abierto”, abundó la madre de Owen David.

Sobre el estado del niño, Perla Castillo dijo que el pequeño ha sido atendido, aunque asegura que no le brindaron ayuda psicológica, ni la acercaron a ninguna instancia.

A pesar de eso, el niño ha tenido progresos, antes tenía problemas de comportamiento e inseguridad, a veces en las madrugadas se estremece, se despierta llorando, tiene miedo.

Cuando le realizaron al niño las pruebas periciales resultó que no había rastro aparente de violación, pero la prueba psicológica arrojó que sí había sido agredido sexualmente y los dibujos que realizaba no son normales.

Hizo un llamado a las autoridades de Coahuila para que realicen sus trabajo y atiendan a las personas que acuden a solicitar atención.

México, primer lugar en abuso sexual infantil

Desafortunadamente, México ocupa el primer lugar en abuso infantil; 5.4 millones de menores so víctima d anbuso sexual en un año.

De mil casos solo se denuncian 100 y solo el 1 por ciento de esas denuncias llegan a sentencia. Además, seis de cada 10 casos son ejecutados por familiares de las víctimas, como en el caso que aquí se relata.