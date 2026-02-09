“Si mi niña se muere, ¿quién me la devuelve?": Padre exhibe crisis del ISSSTE a Martí Batres

En Celaya, Guanajuato, el hartazgo ciudadano por la falta de atención médica rompió el protocolo cuando un padre de familia, desesperado, alzó la voz para denunciar lo que muchos callan: la negligencia y el desabasto en las clínicas del país.

Ocurrió el pasado viernes 6 de febrero durante un evento oficial. Uriel Rodríguez, padre de dos hijas derechohabientes, no dudó en confrontar cara a cara al director del instituto, Martí Batres, exhibiendo la crisis que se vive en el módulo de urgencias de la Clínica Hospital de Celaya.

Padre de familia encara a Martí Batres

Frente a las cámaras y funcionarios, Uriel expuso la cruda realidad de su familia. Relató que su esposa esperó horas sin recibir atención, obligándolo a buscar servicios privados para salvar la salud de sus hijas.

“Llego a urgencias con mis hijos... no me atienden. Ayer vino mi esposa de dos de la tarde a seis de la tarde y no me la atendieron. Fui al Simi de ahí enfrente... Llevo casi 100 mil pesos gastados en mi hija en salud porque aquí no me dan atención”, reclamó visiblemente afectado.

El reclamo subió de tono cuando Uriel denunció la inoperancia de los canales oficiales. Aseguró que ha seguido todos los protocolos, dejando sus datos y reportes, sin obtener respuesta alguna.

“He metido mi queja al buzón y se han limpiado la conciencia. Poniendo mi número telefónico y mi correo y de nada sirve. ¿Qué necesitamos hacer los derechohabientes para tener servicio?”, cuestionó. Ante la mirada de los presentes, lanzó la pregunta más dolorosa: “Si mi niña se me hubiera muerto, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿Quién me la va a devolver? Déjenme hablar, necesito que toda esta gente escuche”.

Pacientes afirman que niegan los medicamentos

Martí Batres intentó mediar la situación, reconociendo que el ciudadano tenía “una voz bastante fuerte” y pidiendo que trajera a su hija en ese momento para que la doctora se comprometiera a atenderla.

Sin embargo, Uriel aprovechó el micrófono para exponer otro problema crítico: el “jineteo” de medicinas.

“Niegan los medicamentos. Sí los hay, pero los niegan en la farmacia”, acusó, señalando corrupción o negligencia administrativa en la entrega de insumos básicos. Tras el incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales, el ISSSTE emitió una tarjeta informativa asegurando que, finalmente y tras la presión pública, el equipo médico de la clínica brindó la atención necesaria a la menor.