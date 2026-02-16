¡Tragedia en CDMX! Padre e hijo son atropellados por camión RTP en Eje Central Lázaro Cárdenas

Un padre que viajaba con su hijo a bordo de una bicicleta, fueron atropellados por un camión RTP, ocurrido en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y calle Violeta, en el primer cuadro de la CDMX.

Se registra una intensa movilización de equipos de emergencia en la zona del accidente; reportan caos vial.

El grave accidente ocurrió en las primeras horas de este 16 de febrero 2026.

Trasladan de emergencia a padre e hijo atropellados en Eje Central

Los primeros reportes indican que padre e hijo fueron envestido por un camión de la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX, cuando circulaban por las calles de Eje Central.

Amabas víctimas, de las cuales se desconoce su identidad, fueron traslados de emergencia a un hospital cercano debido al incidente. Según testigos, los afectados presentan lesiones de consideración, por ello fueron trasladados al hospital.

Hasta el momento se desconoce la identidad del padre e hijo atropellados, así como su estado de salud. Tampoco hay información de cómo es que ocurrió el atropellamiento en Eje Central Lázaro Cárdenas.

Por otro lado, no se sabe nada del conductor que manejaba el camión RTP y que atropelló al hombre y al menor de edad; se desconoce si las autoridades ya están investigando los hechos.

¿En qué zona de la CDMX ocurrió el atropellamiento de padre e hijo?

El atropellamiento de padre e hijo, de quien se desconoce nombre y edad, ocurrió en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Violeta, ubicada en el primer cuadro de la Ciudad de México (CDMX).

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.