Padres denuncian violencia contra su hija en guardería de Guanajuato

Un moretón en la cara, golpes en la espalda y lesiones en otras partes de su cuerpo. Eso sufrió la pequeña María en su primer día en la guardería. Según denunciaron sus padres y familiares, ocurrió dentro de esta Escuela en la Colonia Punto Verde en León.

Los familiares de la menor dijeron que hay más pruebas de la violencia contra la niña. En un video de circuito cerrado, se ve que una persona envuelve a María en una cobija, la pone boca abajo y le junta sus piecitos.

Después la mujer le sube su pierna sobre su cuerpo y con una mano le detiene el cuello para evitar que se mueva.

Con la otra mano golpea la espalda de la menor.

Tras el hecho acudieron a la escuela para pedir una respuesta.

“Se ve como someten a María contra el piso me dijo que ya corrieron a la señorita pero no me quiere pasar más videos,” dijo una tía de la menor de nombre Sandra.

Este jueves Fuerza Informativa Azteca acudió a la escuela para conocer su postura. Tocamos la puerta varias veces, pero nadie abrió.

Sin embargo a los padres de familia sí los recibían.

Por eso ahora decidimos llamar y esto nos dijeron.

“No puedo, no tengo la indicación de dar ninguna nota, no dar nada, si no está mi abogado presente,” expresó el responsable de la guardería.

En torno a éste caso DIF León dijo que ya tiene conocimiento, mientras el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato también indicó que ya se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.

En guardería de SLP dijeron a la madre que el niño se había caído y que estaba bien, pero los estudios revelaron días después una fractura de fémur.

En San Luis Potosí se investiga un presunto caso de maltrato infantil dentro de una guardería de la capital, todo indica que al menor no le dieron los cuidados necesarios a pesar que el pequeño padece retraso global del desarrollo. En el video se ve cómo el menor sufre una caída, esta le provocó una fractura en su fémur derecho.

La directora de la guardería se comunicó con la madre del pequeño para conocer el estado de salud de Néstor; le ofreció hablar con la aseguradora para los gastos médicos, pero no le volvieron a llamar, ella decidió levantar una denuncia.

Indignación es lo que Adriana sintió al ver las imágenes que demuestran que su pequeño hijo, Néstor, de cuatro años, quien tiene retraso global del desarrollo, no recibía la atención adecuada en una guardería de San Luis Potosí.

El lugar se comprometió en darle el cuidado necesario mientras ella acude a trabajar diariamente para poder darle una vida digna a su pequeño.

“El pasado 18 de febrero acudí por él saliendo del trabajo, el proceso normal; toco la puerta me abren y pues ya estando ahí escucho el llanto de un niño, a los pocos segundos identifico el llanto de mi niño y empiezo a preguntar qué le había pasado y lo único que mencionaron fue que se cayó que estaba bien que lo habían revisado”, recuerda la madre del menor.