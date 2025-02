“Mamá, no lo vayas a decir. Es un juego secreto": Menor avisa a su madre de presuntos tocamientos en su kínder

Hace una semana, padres de familia del kínder Ovidio Crowley en Mérida, Yucatán, se manifestaron a las afueras del plantel educativo para denunciar públicamente el presunto abuso sexual del que habrían sido víctimas varios niños.

Los padres señalan como presunto responsable al maestro de educación física, Guillermo N, quien, si bien ha sido suspendido, no ha enfrentado un proceso legal que garantice que rinda cuentas por sus actos.

Denuncian presunto abuso sexual infantil a varios niños en jardín de niños de Mérida

Suspensión del maestro es insuficiente para padres de familia

La indignación de los padres es evidente, ya que consideran que la suspensión del maestro es insuficiente y que la escuela continúa operando con normalidad, ignorando la gravedad de la situación. Además, señalan que no es la primera vez que se presenta un caso de abuso sexual en este kínder, el cual incluso cambió de nombre tras un incidente similar en el pasado.

Rosy Santana, madre de una de las niñas presuntamente afectadas, relató a los medios de comunicación el difícil proceso que está viviendo su hija, quien presenta afectaciones psicológicas y temor a ser tocada por otras personas.

¿Cómo actuar frente a un caso de abuso sexual infantil? Sobreviviente relata el sufrimiento

Según Rosy, los alumnos del kínder habían estado mostrando comportamientos extraños durante las semanas previas a la denuncia. Los niños lloraban y se resistían a entrar a la escuela, especialmente los lunes, día en que tenían educación física.

“La serpiente”, “juego” con el que presuntamente docente realizaba tocamientos a menores

La madre relató que su hija le contó sobre un juego llamado “la serpiente”, en el que el maestro les pedía que se sentaran, cerraran los ojos y los lamía cuando supuestamente los iba a “capturar”. Al escuchar esto, Rosy se sintió devastada y decidió investigar si otros niños habían sufrido la misma situación.

“Sanar para crecer y trascender”: ¿Cómo abordar temas como el abuso sexual infantil con los niños?

Al hablar con otras madres, descubrieron que sus hijas también habían sido víctimas del mismo juego y que el maestro las había amenazado con golpearlas a ellas y a sus padres si lo denunciaban.

Familias han presentado denuncias por presunto abuso sexual a niños

Hasta el momento, seis familias han presentado denuncias formales ante la Fiscalía, aunque aún no han recibido el veredicto final sobre el caso. Los padres se sienten frustrados e indignados, no solo por el presunto abuso, sino también por la respuesta inicial de la directora del kínder, quien se mostró incrédula ante sus denuncias y no activó el protocolo correspondiente de manera inmediata.

Si bien la directora finalmente activó el protocolo y las autoridades iniciaron una investigación, los padres exigen que se haga justicia y que el maestro Guillermo N sea detenido y enfrente las consecuencias legales de sus actos.

Los padres de familia del kínder Ovidio Crowley exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades y se comprometen a seguir luchando hasta que se haga justicia para sus hijos.