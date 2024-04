Padres de niños con cáncer denuncian proyecto de la “Mega Farmacia” en Oaxaca

Desesperados, padres de familia de niños con cáncer en Oaxaca realizaron una protesta para pedir que se garantice su derecho a la salud y es que indican, ha sido omisa la petición de abasto de medicamentos y personal médico en el Hospital de la Niñez. Por si fuera poco, denuncian que la “Mega Farmacia” no responde a sus solicitudes.

“No hay medicamentos en el hospital de la Niñez Oaxaqueña, no hay ni un paracetamol en la farmacia. Para el medicamento para el dolor, mi nena es una niña de ocho años que tiene un cáncer cerebral, no hay medicamentos, no hay quimios.”, señala la señora Guadalupe López.

Padres de niños con cáncer no obtienen respuestas de la “Mega Farmacia”

Los padres manifestaron que vieron una esperanza en el proyecto de la “Mega Farmacia” anunciada por el gobierno federal.

“Yo en lo particular he llamado a la “Mega Farmacia” cuando se dio a conocer este proyecto, nos ilusionamos porque en el caso de mi niña es un medicamento muy caro, pero llamo y no me dan respuesta. Espero que este mensaje llegue al Presidente de la República, que la mega farmacia no está funcionando como nos dicen y no es como nos hacen creer, mi petición solo nos dicen espere, le vamos a llamar y no, no me han dado respuesta.”, agrega Guadalupe.

Oaxaca ocupa el cuarto lugar con cáncer infantil en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, Oaxaca ocupa el cuarto lugar en detecciones de casos de cáncer en la población infantil y se estima que de cada diez casos, tres pacientes pierden la vida, muchos de ellos por no contar oportunamente con atención médica.

“Son niños que no se pueden quedar un día sin su medicamento.”, señala la señora Victoria Hernández.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es el único que atiende este padecimiento en la entidad. Actualmente atiende 168 pacientes oncológicos que requieren quimioterapia, 49 que presentan tumores y 119 con leucemias.