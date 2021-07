PAN acusa a Morena de proteger a Mauricio Toledo y Benjamín Huerta

Ciudad de México. Senadores del PAN acusaron a los legisladores de Morena de bloquear el proceso del desafuero de los diputados, Mauricio Toledo del PT, acusado de enriquecimiento ilícito, y de Benjamín Saúl Huerta de Morena, señalado por abuso sexual de menores.

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que en Morena se actúa con doble moral ya que piden justicia pero protegen a delincuentes pues se oponen a que se lleve a cabo el extraordinario para el desafuero de los legisladores.

“Por su puesto esto refleja la doble moral de Morena y sus aliados al impedir la convocatoria a un Periodo Extraordinario y le decimos claramente a Morena: si sus aliados no quieren ir con ustedes, aquí están los votos del PAN para convocar a un Periodo Extraordinario que permita abordar estos penosos casos tanto de corrupción como de un presunto pederasta, que está probado que este diputado llegó con un joven a un hotel. Están los testimonios del joven. Yo creo que son clarísimos los testimonios y la primera pregunta es qué hacia un diputado con diputado con un niño de 15 años en su cuarto de hotel. No hay que ser muy ingenuos para saber que este hombre tiene un grave problema en su vida sexual” .

Legisladores acusan a Morena de pactar con PT

Xóchitl Gálvez denunció que Morena ha pactado con el PT mantener el fuero al diputado Toledo a cambio de sus votos.

“Entonces, el problema es que Morena le da por pactar, porque en el fondo pues ya pactaron con el PT no quieren prescindir de los votos del PT en el próximo presupuesto, pero entonces que no se llenen la boca diciendo que están en contra de la corrupción, porque ahí está el caso de corrupción de presunta corrupción. Nosotros no estamos decidiendo si Mauricio Toledo es culpable o no, lo único que estamos buscando es quitarle el fuero. Y otra cosa, ¿no que se había quitado el fuero?”