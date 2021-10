PAN alista demanda por violencia política de género

Ciudad de México. El Partido Acción Nacional (PAN) alista una demanda por violencia política de género contra legisladores de PT y Morena por los ataques en contra de Margarita Zavala, en la Cámara de Diputados.

Y aunque aún no tienen fecha para presentarla ni nombres directos de diputados, la fracción parlamentaria del PAN ubica al diputado del PT, Fernández Noroña, como uno de los agresores políticos, por lo que recurrirán también al Comité de Ética de la Cámara de Diputados para que lo metan en cintura, una vez más.

Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del PAN y diputada federal, acusó que la violencia política de genero está documentada cada vez que Margarita Zavala, sube a la tribuna a posicionar sobre algún tema.

“Lo que no queremos y no vamos a permitir es que esto sea recurrente en Cámara de Diputados… atacarla por actos que además no son directos de ella, eso es violencia política en razón de género…No queremos más “Noroñavirus”, y no queremos que más gente se contagie con este horroroso virus que ataca sistemáticamente a las mujeres(….)Además hay un cinismo increíble cuando gritan ABC, ABC, pero no se les olvida que hace 5 meses la línea 12 y no se les olvida la caída de la escuela Rébsamen de la Ciudad de México con el terremoto por no tener los permisos de protección civil”, señaló Patrón Laviada.