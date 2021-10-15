Víctima de robo en panadería se defiende y mata a ladrones en Colombia

La víctima de un robo en Cali, Colombia, hizo justicia por sus propias manos y abatió a dos presuntos ladrones en una panadería, ello de acuerdo con grabaciones de cámaras de vigilancia que registraron el momento del atraco en el barrio Primero de Mayo, al sur de Cali.

De acuerdo con medios de Colombia, los dos presuntos delincuentes, uno de ellos con un arma de fuego, asaltaron una panadería, donde había varias personas.

Primeros reportes indican que los presuntos ladrones llegaron a la panadería y amenazaron a dos hombres que estaban sentados en una de las mesas del negocio.

Una de las víctimas entregó algunas cadenas de oro y cuando los sujetos estaban a punto de huir, sacó un arma de fuego y les disparó.

Los presuntos delincuentes, de 20 años edad, lograron subir a un vehículo y huir, pero más tarde llegaron al hospital Carlos Holmes, donde murieron debido a la gravedad de las heridas.

Ayer un sujeto armado abordó a dos hombres en una panadería del barrio Primero de Mayo para hurtarles sus pertenencias, pero una de las víctimas reaccionó y sacó un arma de fuego y disparó contra los #MotoLadrones. #TwitterosCali pic.twitter.com/7lSp09hf4u — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) October 14, 2021

Víctima de robo que mató a ladrones entrega arma

Reportes policiales indicaron que los ladrones se bajaron del vehículo donde iban y fue un automóvil el que los llevó al hospital, donde más tarde murieron. En tanto, la comunidad quemó el vehículo donde viajaban.

La policía de Cali informó que la víctima que abatió a los presuntos ladrones en la panadería entregó el arma a la policía después de defenderse, además entregó los documentos que acreditan la portación legal de esta y ya colabora con la investigación que realizan autoridades de Colombia por el robo.

🚨 Hoy en el barrio Primero de Mayo se registró un tiroteo entre dos ladrones y vigilantes del sector, los angelitos al ver que estaban acorralados, salieron corriendo y dejaron la moto abandonada, la comunidad terminó quemando la moto en la que iban los ladrones. pic.twitter.com/8CwW9PqGtL — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) October 14, 2021

Brigadier General Juan León, comandante de la policía de Calí, informó que los ladrones abatidos tenían antecedentes por portación ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes.

Será la fiscalía la que determine el proceso judicial que enfrentará la víctima por abatir a los dos presuntos delincuentes.

Por estos hechos, las autoridades de Cali hicieron un llamado a la comunidad para confiar en ellas para hacer justicia en casos de inseguridad que aqueja a la ciudad, además la conminó a realizar la respectiva denuncia.

