Violento ataque de oso en supermercado de Japón deja dos heridos

Un oso cometió un ataque violento a dos clientes en un supermercado de la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, Japón, en un incidente que alerta a las autoridades y expertos por el aumento de encuentros agresivos entre osos y humanos en dicho país.

La policía recibió la llamada de emergencia alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, del martes 7 de octubre de 2025, cuando reportaron que un oso estaba encima de una persona dentro del establecimiento, ubicado en la ciudad de Numata.

Oso provoca caos en supermercado de Japón

El animal, que medía aproximadamente 1.4 metros, primero agredió a una persona en el estacionamiento antes de ingresar a la tienda y atacar a otro cliente. Aunque las lesiones no ponen en riesgo la vida de los afectados, el impacto fue fuerte: el oso recorrió la sección de pescado y sushi del supermercado y causó pánico entre los 30 a 40 clientes que se encontraban en el interior, afirmó el gerente del local.

El gerente explicó que el oso parecía agitado porque intentaba salir, pero no podía hacerlo, lo que desencadenó su comportamiento agresivo. Finalmente, el oso huyó cuando evacuaron el lugar, mientras la policía permanece en alerta máxima para evitar nuevos incidentes.

😮Two people are injured after a bear rampaged through a supermarket north of #Tokyo on Tuesday night.

Police say the animal cut through the grocery store's fish and sushi sections, before running away. pic.twitter.com/9eR5ifhtCw — Our World (@MeetOurWorld) October 8, 2025

Aumento récord de ataques de osos este año en Japón

Este ataque en Japón forma parte de una preocupante tendencia en el país asiático. Las autoridades registran siete muertes por ataques de osos en lo que va del año, un récord desde que comenzaron los registros oficiales en 2006.

Otros incidentes similares han ocurrido recientemente, como el ataque a un agricultor en sus 20 años en la prefectura de Akita, también el martes 7 de octubre de 2025. En ese caso, el joven fue herido por mordeduras y arañazos en su propiedad, y poco después se capturaron dos osos en esa zona, informó la policía y organizaciones locales de cazadores.

¿Por qué crecen los ataques de oso en Japón?

Expertos vinculan la mayor frecuencia de ataques de oso a cambios en los hábitos de los osos debido al cambio climático, que afecta la floración y polinización de sus fuentes naturales de alimento. Esto los impulsa a buscar comida en áreas urbanas y rurales, con lo que se acercan a los humanos con mayor riesgo de confrontaciones.

Sin embargo, el gerente del supermercado destacó que en este caso el oso no parecía interesado en la comida del lugar, lo que sugiere que otros factores podrían estar alterando su comportamiento.