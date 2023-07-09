Papa Francisco anunció a 21 nuevos cardenales; cinco de ellos son latinoamericanos

El Papa Francisco anunció que elevará a 21 eclesiásticos al rango de cardenales, poniendo de nuevo su sello en el grupo que un día elegirá a quien lo suceda tras su muerte o renuncia.

La ceremonia para instalarlos, conocida como consistorio, se celebrará el 30 de septiembre, anunció el Papa Francisco, de 86 años, durante su oración del mediodía a peregrinos y turistas en la Plaza de San Pedro.

Será el noveno consistorio convocado por el Papa desde su elección hace 10 años como primer pontífice de América Latina.

Ahora deseo anunciar que el próximo 30 de septiembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. Papa Francisco

Los nuevos cardenales proceden de países como Estados Unidos, Italia, Argentina, Suiza, Sudáfrica, España, Colombia, Sudán del Sur, Hong Kong, Polonia, Malasia, Tanzania y Portugal.

Dieciocho de los 21 tienen menos de 80 años y podrán entrar en un eventual cónclave secreto para elegir al próximo Papa. Se les conoce como cardenales electores.

Tras el consistorio de septiembre, habrá 137 cardenales electores, alrededor del 73% elegidos por el Francisco, lo que aumenta la posibilidad de que el próximo Papa comparta su visión de una Iglesia más progresista e inclusiva.

Francisco también ha aumentado la posibilidad de que el próximo Papa proceda de Asia o África, al haber nombrado sistemáticamente cardenales electores de esos continentes y dar menos importancia que su predecesor a los países de Europa.

Que el Papa nombre aún más cardenales dependerá de cuánto viva.

El Papa Francisco pasó nueve días en el hospital tras ser operado de una hernia abdominal el mes pasado. Su recuperación va bien y tiene previsto visitar Portugal del 2 al 4 de agosto y Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre.

Los otros tres nuevos cardenales, que tienen 80 años o más y son demasiado mayores para votar en un cónclave, fueron nombrados para agradecerles su largo servicio a la Iglesia.

En la jerarquía eclesiástica, los cardenales ocupan el segundo lugar después del Papa y son sus asesores más cercanos. Debido a su poder e influencia históricos, se les sigue llamando los príncipes de la Iglesia, aunque Francisco les ha dicho que no vivan como la realeza y que estén cerca de los pobres.

Al final del #Ángelus, el #PapaFrancisco anunció el #Consistorio para la creación de 21 nuevos #cardenales el próximo 30 de septiembre https://t.co/k7FF8c3BXM — Vatican News (@vaticannews_es) July 9, 2023

¿Quiénes son los nuevos cardenales nombrados por el Papa Francisco?

El listado de nuevos cardenales anunciados por el Papa Francisco es el siguiente:

Cardenales electores menores de 80 años:

1 - Arzobispo Robert Prevost, estadounidense, funcionario del Vaticano, jefe del Dicasterio para los Obispos.

2 - Arzobispo Claudio Gugerotti, italiano, vaticanista, responsable del Dicasterio para las Iglesias Orientales.

3 - Arzobispo Víctor Fernández, argentino, vaticanista, responsable del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

4 - Arzobispo Emil Tscherrig, suizo, embajador del Vaticano en Italia.

5 - Arzobispo Christophe Pierre, francés, embajador del Vaticano en Estados Unidos.

6 - Arzobispo Pierbattista Pizzaballa, italiano, Patriarca latino de Jerusalén.

7 - Arzobispo Stephen Brislin, sudafricano, arzobispo de Ciudad del Cabo.

8 - Monseñor Ángel Rossi, argentino, arzobispo de Córdoba.

9 - Arzobispo Luis Aparicio, colombiano, Arzobispo de Bogotá.

10 - Arzobispo Grzegorz Ryś, polaco, Arzobispo de Lodz.

11 - Arzobispo Stephen Mulla, sudanés, Arzobispo de Juba, Sudán del Sur.

12 - Arzobispo José Cano, español, Arzobispo de Madrid.

13 - Arzobispo Protase Rugambwa, tanzano, Arzobispo de Tabora.

14 - Monseñor Sebastian Francis, malayo, obispo de Penang.

15 - Monseñor Stephen Chow Sau-Yan, obispo de Hong Kong.

16 - Monseñor François-Xavier Bustillo, hispano-francés, obispo de Ajaccio, Córcega.

17 - Monseñor Américo Alves Aguiar, portugués, obispo auxiliar de Lisboa.

18 - Padre Ángel Fernández Artime, español, cabeza de la orden salesiana.

Tiene más de 80 años y no puede participar en un cónclave

19 - Arzobispo Agostino Marchetto, italiano, ex diplomático vaticano.

20- Arzobispo Diego Padrón Sánchez, venezolano, arzobispo emérito de Cumaná.

21- Padre Luis Dri, sacerdote argentino.