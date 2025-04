“No había nada que hacer": Médico que atendió hasta el final al papa Francisco

El papa Francisco murió el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad debido a un derrame cerebral, como informó ese día el Vaticano. El médico que lo atendió mientras estuvo internado en el hospital Gemelli acudió en su auxilio ese día, después de que presentara malestar, pero desafortunadamente no pudo hacer mucho por el pontífice.

Sergio Alfieri es el médico que supervisó el tratamiento de Jorge Mario Bergoglio, nombre real del fallecido líder de la iglesia Católica, cuando estuvo internado por 38 días en el policlínico Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral.

¿Qué dijo el médico que atendió al papa Francisco?

En entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el médico que trató a Francisco aseveró que el pontífice falleció sin sufrir dolor excesivo. Detalló que recibió una llamada telefónica alrededor de las 5:30 horas, tiempo de Roma, 21:30 horas del domingo 20 de abril, tiempo del centro de México, con el fin de que acudiera al Vaticano.

El médico tardó sólo 20 minutos en llegar a la Santa Sede. “Entré en sus habitaciones y él (Francisco) tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios. Luego intenté llamarle por su nombre, pero no me respondió”, afirmó Alfieri.

El médico refirió que algunas personas del Vaticano que estaban con el Papa sugirieron trasladarlo al hospital, algo que habría sido inútil. “Habría muerto en el camino. Haciendo una tomografía computarizada habríamos tenido un diagnóstico más exacto, pero nada más. Fue uno de esos infartos que, en una hora, te llevan por delante”, declaró en otra entrevista al diario La Repubblica.

¿Cuándo fue la última vez que el papa Francisco vio a su doctor?

Sergio Alfieri refirió que pudo ver por última vez al papa Francisco el sábado 19 de abril de 2025 por la tarde, un día antes del Domingo de Pascua. El médico declaró que le obsequió al pontífice un poco de pastel.

El médico aseguró que el líder de la iglesia Católica compartió con él su último pesar. El Papa acudió a una cárcel para conmemorar el Jueves Santo el 17 de abril, para el tradicional lavado de pies a los internos.

“Lamentó no haber podido lavar los pies a los presos. ‘Esta vez no pude hacerlo’ fue lo último que me dijo”, expresó el médico.

¿Cuándo es el funeral del papa Francisco?

Hasta este jueves 24 de abril, el Vaticano contabilizó que 61 mil personas han pasado frente al féretro abierto del pontífice, el cual es mostrado en la Basílica de San Pedro, para que las personas le muestren sus respetos. El sábado 26 de abril iniciarán los funerales.