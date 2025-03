Populismo y democracia en crisis: La visión del Papa Francisco

El papa Francisco celebra este 13 de marzo de 2025 12 años de estar al frente de la iglesia Católica. El también jefe del Estado Vaticano ha demostrado, en sus años de pontificado, una preocupación legítima por la democracia y por el preocupante avance del populismo en el mundo.

El Santo Padre ha realizado diversas declaraciones al respecto, muchas de las cuales se han enfocado en criticar a este tipo de regímenes, ya que considera que ponen en riesgo las libertades de las personas.

¿Qué piensa el Papa Francisco sobre el populismo?

El papa Francisco en repetidas ocasiones ha criticado al populismo, ya que lo considera un engaño a la gente y la condenan a la pobreza. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2022, durante su discurso por el Día de los Pobres, invitó a las personas a no dejarse engañar por los llamativos cantos populistas que dan soluciones fáciles a problemas complejos.

“Hagamos nuestra la invitación fuerte y clara del Evangelio a no dejarnos engañar. No escuchemos a los profetas de desventura; no nos dejemos seducir por los cantos de sirena del populismo, que instrumentaliza las necesidades del pueblo proponiendo soluciones demasiado fáciles y apresuradas. No sigamos a los falsos “mesías” que, en nombre de la ganancia, proclaman recetas útiles solo para aumentar la riqueza de unos pocos, condenando a los pobres a la marginación”, declaró en esa ocasión.

El pontífice llamó a las personas a comprometerse por “la justicia, la legalidad y la paz” a estar siempre del lado de los débiles.

¿Qué piensa el papa Francisco de la democracia?

El líder de la iglesia Católica considera que en el mundo las personas presentan un escepticismo en la democracia, causado por las instituciones alejadas de ellos, así como por el “temor a la perdida de la identidad y por la burocracia”. Agrega que el autoritarismo se vuelve atractivo ante una democracia compleja.

“La democracia es compleja, mientras el autoritarismo es expedito, y las promesas fáciles propuestas por los populismos se muestran atrayentes, en diversas sociedades preocupadas por la seguridad y anestesiadas por el consumismo, el cansancio y el malestar, conducen a una suerte de escepticismo democrático”; afirmó en un Discurso ante autoridades y sociedad civil el 4 de diciembre de 202 en Atenas, Grecia.