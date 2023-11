Papa Francisco tiene un resfriado; esto dice el Vaticano sobre sus actividades de hoy

El papa Francisco evitó emitir un discurso este lunes en una reunión con rabinos europeos debido a que no se sentía bien. Posteriormente, el Vaticano informó que el Pontífice tiene un resfriado.

“Buenos días. Les saludo a todos y les doy la bienvenida y las gracias por esta visita, que me complace enormemente”, mencionó a una delegación de la Conferencia de Rabinos Europeos. “Pero sucede que no me encuentro bien y por eso prefiero no leer el discurso, sino darles una copia”, afirmó el líder del Estado Vaticano.

Medios locales y la agencia Reuters aseguran que el papa Francisco habló con una voz muy cansada que parecía quedarse sin aliento. La cancelación de este evento generó preocupación ante el jerarca católico de 86 años de edad.

Papa Francisco continuará con su agenda

A pesar de su resfriado, el papa Francisco continuará con sus actividades de este lunes, que consisten en varias audiencias durante el día, entre ellas, un encuentro con 7 mil niños de 84 países.

“El Papa Francisco está un poco resfriado y ha tenido un largo día de audiencias. Quería saludar individualmente a los rabinos europeos y por eso les entregó su discurso. Por lo demás, las actividades del papa continúan con normalidad”, mencionó Matteo Bruni, vocero del Vaticano.

Cabe recordar que el líder de la iglesia Católica no tiene parte de un pulmón, el cual le fue extirpado a los 21 años en su natal Argentina.

El papa Francisco tiene previsto viajar a Dubai el mes que viene para asistir a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima COP28.

¿Qué problemas de salud tiene el papa Francisco?

Desde 2013, el papa Francisco tiene dolores de ciática. Incluso en 2020 ello le llevó a no presidir las celebraciones correspondientes al 31 de diciembre y el inicio del año nuevo 2021.

Justo en el mes de julio de 2021, el sumo pontífice debió ser sometido a una operación por estenosis diverticular, en la cual le removieron 33 centímetros del intestino grueso. Para junio de 2023, el mismo líder religioso debió recibir una cirugía de la pared abdominal.

En marzo de 2023 tuvo una bronquitis infecciosa, por la cual tuvo que estar ingresado por unos días en el hospital. El 26 de mayo de este año debió cancelar su agenda por tener fiebre.

Con información de Reuters.