¡Gran captura! Pareja atrapa caja fuerte con millón y medio de pesos durante su pesca en Nueva York

Una pareja dedicada a la pesca con imanes logró una peculiar captura en un lago de la ciudad de Nueva York: Una caja fuerte con unos 80 mil dólares, cerca de millón y medio de pesos.

James Kane, un hombre de 40 años, se encontraba utilizando una cuerda y un poderoso imán para pescar en un lago en Flushing Meadows Corona Park, cuando súbitamente fue sorprendido porque había enganchado con algún objeto grande o pesado que terminó por ser una caja fuerte.

Pareja atrapa caja fuerte con millón y medio de pesos durante su pesca en Nueva York | CNN

Cuando Kane logró sacar el contenido de la caja, realmente comenzó a comprender la buena suerte con la que corrió tanto él como su novia, Barbi Agostini: “Miré y eran simplemente billetes de cien dólares… enormes montones de ellos”, señaló Kane.

Agostini, una mujer de 39 años, dijo que en un inicio no podía creer lo que su novio había encontrado: “No hubo palabras. Estaba incrédula… Este tipo de cosas no me pasan a mí. Rara vez gano en rifas o juegos... y mucho menos gano el premio mayor de esta manera”

Después de que “pescaron” la caja fuerte con miles de dólares dentro, Kane le notificó a la policía de Nueva York y más tarde, las autoridades determinaron que podían quedarse con el dinero, ya que no estaba vinculado a ningún delito.

Cabe señalar que la Ley de Nueva York establece que las propiedades encontradas, valoradas en diez mil dólares o más, deben ser reportadas y depositadas ante la policía: “En este caso, no se pudo determinar el valor y la autenticidad de la supuesta moneda debido al estado de grave desintegración de la propiedad”.

Kane y Agostini le dijeron a la policía que “No había ninguna identificación ni forma de encontrar a la persona original en la caja fuerte”. La pesca con imán es una práctica que implica arrastrar una línea con un fuerte imán a través de lagos y ríos e ir observando lo que se levanta.

Esta afortunada pareja contó que comenzaron a pescar con imanes durante la pandemia de Covid-19, como una forma de entretenimiento. Ellos aseguran que han encontrado granadas de la Segunda Guerra Mundial, armas de fuego del siglo XIX y hasta una motocicleta.