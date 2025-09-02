¡De Colombia a Coyoacán! Pareja detenida con marihuana; están ligados con el robo a una casa

En posesión de 158 dosis de marihuana, una pareja fue detenida en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Ambos relacionados con el robo a una casa ocurrido el 12 de julio pasado en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX).

El sujeto, quien dijo ser de origen colombiano y la mujer, fueron sorprendidos abordo de un vehículo cuando presuntamente manipulaban bolsas con droga.

Pareja con droga ligada al robo de una casa en Coyoacán

Dos personas fueron detenidas por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), esto fue tras el seguimiento de una denuncia por el robo al interior de una casa el pasado 12 de julio.

Después de los trabajos de investigación, lograron identificar un automóvil posiblemente relacionado con el hecho en la colonia Ampliación Penitenciaría, de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte, los oficiales implementaron vigilancias fijas y móviles en coordinación con los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente y del C5 capitalino. Fue sobre el cruce de Ferrocarril de Cintura y José Joaquín Herrera donde ubicaron un vehículo sospechoso.

Al acercarse, los uniformados observaron a la pareja manipulando bolsitas de plástico similares a las utilizadas para la venta de droga, por lo que de inmediato les marcaron el alto y les solicitaron descender de la unidad.

Los uniformados les realizaron una revisión preventiva que derivó en el hallazgo de 158 envoltorios con vegetal verde con las características propias de la marihuana, además de dos teléfonos celulares.

El detenido cuenta con un ingreso al reclusorio por delitos contra la salud

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 54 años, quien dijo ser ciudadano colombiano y a la mujer de 40 años de edad.

La pareja fue asegurada y presentada ante las autoridades ministeriales correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones para determinar su situación legal.

El detenido, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud, en el presente año.