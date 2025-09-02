Encuentran a pareja sin vida y a su hija de 7 años gravemente herida en Cancún

Una pareja fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, mientras que una niña de siete años resultó gravemente herida, en la Supermanzana 76, en Cancún, Quintana Roo. Aparentemente se todo derivó una discusión familiar, donde ambos padres y su hija terminaron colgados, por fortuna, el tío alcanzó a salvar a la menor, quien está hospitalizada.

¿Cómo encontraron a la pareja sin vida en Cancún?

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando familiares llegaron al domicilio ubicado en la manzana 36, sobre la calle 43 con 66. Al ingresar, encontraron a Cristóbal Jesús K. H., de 26 años, y Natalia M., de 27, inconscientes, así como a la menor gravemente herida. De inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal y personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) arribaron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento de la pareja. Paramédicos de la empresa Secat certificaron los decesos y trasladaron a la menor, mientras agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones.

Hipótesis inicial apunta a violencia familiar

De acuerdo con versiones preliminares de los familiares, una fuerte discusión entre la pareja habría detonado el ataque, en el que el hombre presuntamente agredió a su pareja y a la niña antes de quitarse la vida. Sin embargo, las autoridades indicaron que será la necropsia de ley la que confirme las causas del fallecimiento de ambos adultos.

La menor fue trasladada de inmediato por su tío en vehículo particular al Hospital General, donde permanece estable bajo observación en el área de choque.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Feminicidios, que busca esclarecer el móvil y las circunstancias exactas de este hecho. Las autoridades han acordonado la zona y recolectado evidencias mientras se avanza en la investigación.

Cifras de feminicidio en Quintana Roo

Si este hecho se confirma que el delito fue feminicidio, el estado estaría llegando a 14 casos en lo que va del año. Superando ya los 12 feminicidios que se registraron durante todo el 2024.