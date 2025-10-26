¡Lunes caótico! Paro nacional de agricultores: Bloqueos en carreteras de México este 27 de octubre
Agricultores advierten paro nacional y bloqueos en principales carreteras de México para este lunes 27 de octubre, si no se cumple con un precio justo del maíz.
Agricultores de distintos estados de México han anunciado un paro nacional y bloqueos en carreteras para este lunes 27 de octubre, si autoridades federales no responden a sus demandas.
La convocatoria fue difundida en redes sociales, donde se hizo un llamado a los sectores en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, entre otros estados, a participar en la manifestación para exigir precios justos para el campo mexicano.
Paro nacional 27 de octubre: ¿Qué exigen los agricultores?
Con este paro nacional, el sector agrícola busca presionar al Gobierno para garantizar un futuro sostenible y seguro para los productores de maíz y otros cultivos, quienes no solo tienen que lidiar con el precio elevado de los insumos, sino también con el crimen organizado.
La principal exigencia es un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, así como mayores apoyos al sector agropecuario.
De acuerdo con la convocatoria, en caso de que no se llegue a un acuerdo en la Ciudad de México (CDMX), los bloqueos y cierres carreteros se intensificarán en los días subsecuentes.
Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, varias autopistas federales, como Guadalajara–Colima y Guadalajara–Maravatío, fueron bloqueadas por más de 24 horas, donde los manifestantes aseguraron que: “sin agricultores, no hay comida.”
¿En qué carreteras se esperan bloqueos por el paro nacional de agricultores?
Las autoridades han informado que los cierres podrían ser parciales o totales en distintos tramos, principalmente en Guanajuato. Algunos de los puntos críticos de la protesta serán:
- Carretera Guadalajara-Colima
- Carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de Cañocarnes (Panales Jamaica).
- Glorieta del Caballo de Hidalgo, en la carretera Acámbaro-Salvatierra.
- Carretera Valle de Santiago-Salamanca, frente a Jarrón Azul.
- Carretera Irapuato-León, a la altura del puente de desnivel de Aldama.
- Carretera Salamanca-Celaya, a la altura de Mexicanos.
En Irapuato, ante posibles afectaciones en la carretera Irapuato-León, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) recomendó rutas alternas como Silao-Romita-Irapuato y el libramiento norponiente.
La SSCM exhorta a los conductores a planear sus traslados con anticipación, mantenerse informados por medios oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades durante las protestas