¡Lunes caótico! Paro nacional de agricultores: Bloqueos en carreteras de México este 27 de octubre

Agricultores de distintos estados de México han anunciado un paro nacional y bloqueos en carreteras para este lunes 27 de octubre, si autoridades federales no responden a sus demandas.

La convocatoria fue difundida en redes sociales, donde se hizo un llamado a los sectores en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, entre otros estados, a participar en la manifestación para exigir precios justos para el campo mexicano.

Paro nacional 27 de octubre: ¿Qué exigen los agricultores?

Con este paro nacional, el sector agrícola busca presionar al Gobierno para garantizar un futuro sostenible y seguro para los productores de maíz y otros cultivos, quienes no solo tienen que lidiar con el precio elevado de los insumos, sino también con el crimen organizado.

La principal exigencia es un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz , así como mayores apoyos al sector agropecuario.

De acuerdo con la convocatoria, en caso de que no se llegue a un acuerdo en la Ciudad de México (CDMX), los bloqueos y cierres carreteros se intensificarán en los días subsecuentes.

Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, varias autopistas federales, como Guadalajara–Colima y Guadalajara–Maravatío, fueron bloqueadas por más de 24 horas, donde los manifestantes aseguraron que: “sin agricultores, no hay comida.”

¿En qué carreteras se esperan bloqueos por el paro nacional de agricultores?

Las autoridades han informado que los cierres podrían ser parciales o totales en distintos tramos, principalmente en Guanajuato. Algunos de los puntos críticos de la protesta serán:



Carretera Guadalajara-Colima

Carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de Cañocarnes (Panales Jamaica).

Glorieta del Caballo de Hidalgo, en la carretera Acámbaro-Salvatierra.

Carretera Valle de Santiago-Salamanca, frente a Jarrón Azul.

Carretera Irapuato-León, a la altura del puente de desnivel de Aldama.

Carretera Salamanca-Celaya, a la altura de Mexicanos.

En Irapuato, ante posibles afectaciones en la carretera Irapuato-León, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) recomendó rutas alternas como Silao-Romita-Irapuato y el libramiento norponiente.

La SSCM exhorta a los conductores a planear sus traslados con anticipación, mantenerse informados por medios oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades durante las protestas

