Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Cierran carreteras de México hoy 15 de octubre 2025! Reabren bloqueos en autopistas de Guadalajara

Un grupo de personas bloquean el acceso en las distintas carreteras de México, provocando caos vial; se recomienda tomar precauciones.

Notas
Estados
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
Cierre en carreteras de México hoy 15 de octubre 2025: Autopistas afectadas y alternativas viales
Manifestantes cierran distintas carreteras de México|X: @GN_CARRETERAS

¡Atención, automovilistas! En las primeras horas de este 15 de octubre 2025, se reporta el cierre de distintas carreteras de México debido a la presencia de algunos manifestantes; se pide tomar precauciones.

Entre las zonas afectadas está la Carretera Federal 37 en Michoacán, así como el Libramiento Chilpancingo.

EN VIVO

Agricultores reabren bloqueos en Guadalajara

Agricultores reabrieron todos los bloqueos carreteros en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Cierre en la carretera Federal 73 en Michoacán

Un grupo de personas bloquean la carretera federal 73 en Michoacán en .ambos sentidos cerca del kilómetro 007+1000.-

Cierre en libramiento Chilpancingo por manifestantes

Manifestantes cierran libramiento Chilpancingo a la altura del kilómetro 278, Parador del Marqués; se recomienda tomar precauciones.

MéxicoCarreteras en México

Notas