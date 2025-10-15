¡Cierran carreteras de México hoy 15 de octubre 2025! Reabren bloqueos en autopistas de Guadalajara
Un grupo de personas bloquean el acceso en las distintas carreteras de México, provocando caos vial; se recomienda tomar precauciones.
¡Atención, automovilistas! En las primeras horas de este 15 de octubre 2025, se reporta el cierre de distintas carreteras de México debido a la presencia de algunos manifestantes; se pide tomar precauciones.
Entre las zonas afectadas está la Carretera Federal 37 en Michoacán, así como el Libramiento Chilpancingo.
EN VIVO
Agricultores reabren bloqueos en Guadalajara
Agricultores reabrieron todos los bloqueos carreteros en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.
🔴#IMPORTANTE ¡Atención! Ya reabrieron todos los bloqueos que tenían los productores de Agricultura en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara. pic.twitter.com/JRUg4ncmac— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 15, 2025
Cierre en la carretera Federal 73 en Michoacán
Un grupo de personas bloquean la carretera federal 73 en Michoacán en .ambos sentidos cerca del kilómetro 007+1000.-
#TomePrecauciones en #Michoacán continua cierre total en ambos sentidos de circulación por presencia de personas, cerca del km 007+100 de la carretera federal 37 D. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/MRQTt5BqZn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 15, 2025
Cierre en libramiento Chilpancingo por manifestantes
Manifestantes cierran libramiento Chilpancingo a la altura del kilómetro 278, Parador del Marqués; se recomienda tomar precauciones.
⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️— CAPUFE (@CAPUFE) October 15, 2025
Libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués (fuera de la cobertura de CAPUFE). Se registra cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 088 de @GN_Carreteras.