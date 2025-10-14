¡Caos vial por paro nacional de agricultores en México! Carreteras afectadas por manifestantes hoy 14 de octubre 2025
El paro nacional de agricultores ha provocado afectaciones en carreteras de Michoacán, Jalisco y Sinaloa; piden a los conductores tomar precauciones.
¡Atención, automovilistas! El paro nacional de agricultores hoy 14 de octubre 2025 afecta distintas carreteras de México; autoridades piden a los usuarios tomar precauciones, pero ¿cuáles son los tramos cerrados?
La Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social, marcha para exigir la atención de las demandas relacionada con la defensa del campo mexicano.
EN VIVO
Reportan bloqueos por campesinos y agricultores en Michoacán
Michoacán, es uno de los estados afectados por el paro nacional de agricultores; estas son las carreteras cerradas:
- Bloqueo total en Morelia, Av. Madero en el primer cuadro de la ciudad.
- Bloqueo total en la Carretera Jiquilpan-Sahuayo.
- Bloqueo total en la Carretera Sahuayo- La Barca Ref: Crucero La Palma.
En otras carreteras los manifestantes solo han tomado algunas casetas:
- Encuandureo: Autopista de Occidente Méx-GDL Km360
- Vista Hermosa: Carretera Federal a la altura de la caseta de peaje de Vista Hermosa.
- La Piedad: Carretera La Piedad-Numarán, a la altura del Fracc. Villas de la Loma.
#AlertaVial *ACTUALIZACIÓN* Al momento se reportan bloqueos por campesinos y agricultores en distintos puntos de Michoacán:— C5 Michoacán (@C5Michoacan) October 14, 2025
-MORELIA en Av. Madero primer cuadro de la ciudad (Bloqueo total).
-JACONA en el Libramiento Sur Zamora-Jacona, a la altura de la empresa Driscolls… pic.twitter.com/3OEhF98o7G