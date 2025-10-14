¡Caos vial por paro nacional de agricultores en México! Carreteras afectadas por manifestantes hoy 14 de octubre 2025

¡Atención, automovilistas! El paro nacional de agricultores hoy 14 de octubre 2025 afecta distintas carreteras de México; autoridades piden a los usuarios tomar precauciones, pero ¿cuáles son los tramos cerrados?

La Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social, marcha para exigir la atención de las demandas relacionada con la defensa del campo mexicano.